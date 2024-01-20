الامارات | إيقاف مدرب جزائري 8 مباريات لانتقاده "أسود الأطلس".. تنزانيا قررت إقالته

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أوقِفَ المدرب الجزائري لمنتخب تنزانيا عادل عمروش لثماني مباريات بسبب افترائه على المغرب واتحاده، وذلك وفق ما علمت وكالة فرانس برس الجمعة من مصدر في الاتحاد الإفريقي لكرة القدم.

وقال المسؤول "أستطيع أن أؤكد أنه تم إيقاف مدرب تنزانيا (عادل عمروش) ثماني مباريات بعد تصريحاته عن المسؤولين المغاربة في مقابلة تلفزيونية".

وهذا الإيقاف يعني انتهاء مهمة عمروش في كأس الأمم الإفريقية المقامة حالياً في ساحل العاج والتي بدأتها تنزانيا بالخسارة أمام المغرب 0-3 في المجموعة السادسة، على أن تلتقي زامبيا وجمهورية الكونغو الديمقراطية في الجولتين الثانية والثالثة.

وقرر الاتحاد التنزاني إنهاء عقد المدرب الجزائري البالغ 55 عاماً والذي استلم مهمته في مارس 2023، وفق ما أعلن في حسابه على موقع "أكس"، كاشفاً أن حميد موروكو سيتولى المنصب موقتاً.

وفي مقابلة مع تلفزيون جزائري قبل انطلاق البطولة القارية، قال عمروش إن "الاتحاد المغربي قوة مؤثرة في عالم كرة القدم الإفريقية. المغرب يدير كرة القدم الإفريقية"، زاعماً أن المسؤولين المغاربة داخل الاتحاد الإفريقي هم الذين يقررون من يدير مباريات المنتخب الوطني وفي أي وقت تبدأ.

وقال عمروش "كنا نرغب في خوض مباراة تصفيات كأس العالم (2026) ضد المغرب (0-2) خلال نوفمبر الماضي في فترة بعد الظهر، لكن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم حدد موعد المباراة في المساء".

ويعتقد المدرب أن انطلاق المباراة في فترة بعد الظهر وسط حرارة مرتفعة في دار السلام كان سيصبّ في صالح تنزانيا لأن العديد من اللاعبين المغاربة سيأتون من أندية في أوروبا الباردة بشكل عام.

وقبل التعاقد مع تنزانيا العام الماضي، درب عمروش منتخبات غينيا الاستوائية وبوروندي وكينيا وليبيا وبوتسوانا وأندية في جمهورية الكونغو الديمقراطية والجزائر.