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الامارات | غوارديولا يتغزل في الأهلي المصري.. فريق كبير لديه شعبية جارفة

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وكالات 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد مدرب مانشستر سيتي الإنجليزي، بيب غوارديولا،  أن الأهلي المصري فريق رائع وكبير.

قال غوارديولا في تصريحات نشرها الحساب الرسمي للأهلي المصري عبر موقع التواصل الاجتماعي، اليوم الجمعة، إنه كان في إجازة بمصر في الصيف الماضي ولمس بنفسه شعبية الأهلي الجارفة".

وأضاف :"لمست ذلك، لديه شعبية جارفة وهو فريق وناد كبير".

وأوضح: "الأهلي قدم بطولة رائعة في كأس العالم للأندية التي أقيمت مؤخراً بالسعودية، واستحق المركز الثالث عن جدارة".

 

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محمد ايمن

محمد ايمن

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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