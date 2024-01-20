الامارات | رئيس نابولي متهم بالتزوير.. أوسيمين يضع بطل "الكالتشيو" في ورطة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يواجه رئيس نادي نابولي، أوريليو دي لاورينتيس، احتمالية محاكمته بتهمة تزوير الحسابات، وذلك بعدما أغلقت نيابة روما، اليوم الجمعة، التحقيقات في صفقة النيجيري فيكتور أوسيمين الذي تعاقد معه الفريق الإيطالي في صيف 2020 قادماً من ليل الفرنسي.

ضمت النيابة رجل الأعمال الإيطالي والجمعية الرياضية في قائمة المشتبه بهم، بتهمة تزوير مفترضة في الحسابات المرتبطة بصفقة أوسيمين في سبتمبر الماضي.

وكلّفت صفقة شراء المهاجم النيجيري نابولي ما يزيد عن 71 مليون يورو، وهو أكبر استثمار في تاريخ النادي، ووعد بدفع المبلغ على 5 أعوام، ومع ذلك دفع فقط 50 مليوناً، وأدرج في الاتفاق انتقال 4 لاعبين آخرين تبلغ قيمتهم ما يزيد قليلاً عن 21 مليون يورو.

ومثل ما حدث في قضية نادي يوفنتوس، فإن التحقيقات تشير إلى وجود "مكاسب رأسمالية وهمية" محتملة لتضخيم سعر القيمة التسويقية لهؤلاء اللاعبين الأربعة، وبالتالي توفير الأموال في السنوات المالية والضرائب.

يذكر أن هؤلاء اللاعبين الأربعة لم يلعبوا مطلقاً في صفوف النادي الفرنسي، وانتهى بهم الحال في أندية بدوري الدرجة الثالثة الإيطالي ومسابقات مماثلة.

ومن المقرر أن يمثل دي لاورينتيس أمام نيابة روما خلال الأيام المقبلة للإدلاء بأقواله.