الامارات | توقيت مواجهة الكونغو يثير قلق الركراكي على "أسود الأطلس"

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يتطلع منتخب المغرب إلى مواصلة بدايته القوية عندما يلتقي مع الكونغو الديمقراطية غداً الأحد في الجولة الثانية من المجموعة السادسة في كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم في ساحل العاج.

وأصبح المغرب أول منتخب عربي وأفريقي يحتل المركز الرابع في كأس العالم 2022 في قطر في إنجاز غير مسبوق ويسعى للتتويج بلقبه القاري الثاني بعد عام 1976.

ويخوض المغرب اليوم السبت ثالث وآخر حصة تدريبية استعداداً للمواجهة القوية أمام الكونغو الديمقراطية التي تغلب عليها في ختام تصفيات كأس العالم الأخيرة.

وتدرب منتخب المغرب بصفوف مكتملة باستثناء نصير مزراوي الذي يواصل التعافي من الإصابة.

ويتصدر المغرب ترتيب المجموعة بثلاث نقاط متقدماً بفارق نقطتين عن زامبيا والكونغو الديمقراطية، بينما تتذيل تنزانيا الترتيب دون نقاط.

وأبدى مدرب المغرب، وليد الركراكي، قلقه من توقيت المباراة التي ستقام في الثانية ظهراً بالتوقيت المحلي وهو نفس توقيت غرينتش في ظل ارتفاع درجة الحرارة ونسبة الرطوبة العالية.

وقال الركراكي "ما حدث في المباراة الأولى أمر جيد لكي نخوض البطولة على أفضل نحو ونعرف ما ينتظرنا. لقد طوينا صفحة المباراة الأولى ونركز على مواجهة الكونغو الديمقراطية. هناك تخوف من توقيت المباراة وهو أمر صعب على اللاعبين ولا أفهم كيف يمكن اللعب في مثل هذا التوقيت، لكننا سنتأقلم مع الأمر لأنه ليس لدينا خيار".

وأضاف مدرب المغرب "استفدنا كثيراً من خوض عدة مباريات في ساحل العاج وتنزانيا وجنوب أفريقيا مما جعلنا نجيد التعامل مع مثل هذه الظروف.

"لدي أسلحة جيدة وفريق جيد ونعرف ما نريد، لذلك إذا أردنا أن نذهب بعيداً ونحرز اللقب علينا أن نركز ونحسن التأقلم ونعرف تدبير الوقت والجهد والتواضع واحترام أي منافس. يجب أن ندرك أن كل مباراة لن تكون سهلة لذلك طوينا صفحة المباراة الماضية لنفكر فيما هو قادم.

"المشوار سيكون صعباً لكن المهم أولاً أن نتجاوز دور المجموعات والتأهل للأدوار الإقصائية والتي ستكون بسيناريوهات أخرى مختلفة".

وبدأ المغرب حلم الفوز بكأس الأمم الأفريقية للمرة الثانية بالفوز 3-0 على تنزانيا على ملعب لوران بوكو يوم الأربعاء الماضي.

وسيضمن الفوز على الكونغو الديمقراطية تأهل المغرب إلى دور الستة عشر.