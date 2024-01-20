تشكيل الجزائر الرسمي لمواجهة بوركينا فاسو في كأس الأمم الأفريقية

محمد اسماعيل - القاهرة - أعلن الجزائري جمال بلماضي عن تشكيل فريقه الرسمي، لمواجهة نظيره منتخب بوركينا فاسو، ضمن منافسات الجولة الثانية بالمجموعة الثالثة ببطولة أمم أفريقيا.

وستنطلق صافرة بداية المباراة، في تمام الساعة الرابعة عصراً بتوقيت القاهرة، على ملعب "السلام" بكوت ديفوار.

ويسعى المنتخب الجزائري خلال هذه المباراة، إلى تحقيق فوز الأول في البطولة، بعد التعادل في لقاء الجولة الأولى أمام منتخب أنجولا بهدف لكلا منهما.

ويدخل " محاربي الصحراء اللقاء بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: أنتوني ماندريا.

خط الدفاع: يوسف عطال، آيت نوري، عيسى ماندي، رامي بن سبعيني.

خط الوسط: نبيل بن طالب، سفيان فيجولي، رامز زاروقي.

خط الهجوم: رياض محرز، بغداد بونجاح، يوسف البلايلي.

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