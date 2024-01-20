مشجع يتحضن شيكابالا في مباراة الزمالك والوحدة الإماراتي

ياسر رشاد - القاهرة - شهدت مباراة الزمالك أمام الوحدة الإماراتي، ضمن منافسات الدور نصف النهائي من بطولة كأس الوحدة الودية، والتي تستضيفها الإمارات العربية المتحدة، دخول أحد المشجعين لأرضية الملعب لاحتضان قائد الفارس الأبيض محمود عبد الرازق شيكابالا.

ويستمر الوحدة في تقدمه على الزمالك، بعدما نجح في تسجيل الهدف الأول من خلال اللاعب منصور المنهالي في الدقيقة السادسة من عمر الشوط الثاني من اللقاء.

وشهد الشوط الأول تعادلًا سلبيًا بدون أهداف، حيث أضاع الفريقان عدد من الفرص الخطيرة المؤكدة للتهديف.

وكان الجهاز الفني للزمالك قد بدأ المباراة بالتشكيل التالي:

حارس المرمى : محمد عواد

الدفاع :عمر جابر، محمود حمدي " الونش"، حمزة المثلوثي، محمد عبد الشافي.

خط الوسط : نبيل عماد دونجا، محمد أشرف " روقا"، محمد السيد.

خط الهجوم : محمود عبد الرازق " شيكابالا" - ناصر منسي - مصطفى شلبي.

فيما جاءت دكة البدلاء كالتالي:

عبد الرحمن نفاد ومعاذ علاء الدين ومحمود علاء ومصطفى الزناري وحاتم سكر وأحمد زكي وسيد عبد الله " نيمار" ومحمد حسام بيسو و إبراهيما نداي وسامسون أكينيولا وعمار ياسر.

بينما بدأ الوحدة الإماراتي المباراة بالتشكيل التالي:

في حراسة المرمى : هزاع عمار عبدالحي

في خط الدفاع : محمد علي العبيدي - لوكاس بيمنتا -علاء الدين زهير - خالد الزعابي.

في خط الوسط : ألان ماركيز - منصور صالح برغش - أحمد نور اللهي - عوض الكثيري - افتانديل.

في خط الهجوم : زليمخان باكييف