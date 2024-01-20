الزمالك يخسرمن الوحدة الإماراتي بثلاثية

ياسر رشاد - القاهرة - حقق الوحدة الإماراتي الفوز على نظيره الزمالك بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد، ضمن منافسات الدور نصف النهائي من بطولة الوحدة الودية الدولية.

تقدم الوحدة بثلاثة أهداف، حيث أحرز منصور المنهالي الهدف الأول في الدقيقة الثانية من الشوط الثاني من المباراة، بينما ضاعف زميله باكييف الهدف الثاني في الدقيقة 72 من عمر المباراة.

فيما سجل اللاعب أحمد نورالله الهدف الثالث للوحدة في الدقيقة 75 من عمر الشوط الثاني من المباراة، بعد خطأ من دفاع الزمالك.

بينما نجح محمد أشرف روقا، لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، في تسجيل هدف تقليص الفارق أمام الوحدة الإماراتي، في المباراة التي يشهدها ملعب إل نهيان.

ويلتقي الزمالك مع أم صلال القطري، لتحديد أصحاب المركز الثالث والرابع، فيما يضرب الإتفاق السعودي موعدا مع الوحدة الإمارات

وكان الجهاز الفني للزمالك قد بدأ المباراة بالتشكيل التالي:

حارس المرمى : محمد عواد

الدفاع :عمر جابر، محمود حمدي " الونش"، حمزة المثلوثي، محمد عبد الشافي.

خط الوسط : نبيل عماد دونجا، محمد أشرف " روقا"، محمد السيد.

خط الهجوم : محمود عبد الرازق " شيكابالا" - ناصر منسي - مصطفى شلبي.

بينما جاءت دكة البدلاء:عبد الرحمن نفاد ومعاذ علاء الدين ومحمود علاء ومصطفى الزناري وحاتم سكر وأحمد زكي وسيد عبد الله " نيمار" ومحمد حسام بيسو و إبراهيما نداي وسامسون أكينيولا وعمار ياسر.

فيما بدأ الوحدة الإماراتي المباراة بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى : هزاع عمار عبدالحي

في خط الدفاع : محمد علي العبيدي - لوكاس بيمنتا -علاء الدين زهير - خالد الزعابي.

خط الوسط : ألان ماركيز - منصور صالح برغش - أحمد نور اللهي - عوض الكثيري - افتانديل.

خط الهجوم : زليمخان باكييف