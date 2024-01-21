تشكيل ريال مدريد المتوقع أمام ألميريا اليوم في الدوري الإسباني

ياسر رشاد - القاهرة - يستعد فريق ريال مدريد بقيادة مدربه الإيطالي كارلو أنشيلوتي، لاستضافة نظيره ألميريا، مساء اليوم الأحد، على ملعب سانتياجو برنابيو، ضمن منافسات الجولة الحادية والعشرين من الدوري الإسباني الممتاز "الليجا".

يدخل ريال مدريد، مباراة ألميريا بهدف مصالحة جماهيره بعد الخسارة في دور الـ16 من بطولة كأس ملك إسبانيا أمام أتلتيكو مدريد بأربعة أهداف مقابل هدفين وتوديع المسابقة، بينما يعاني ألميريا بشكل كبير هذا الموسم، وسيدخل المباراة بهدف الخروج بنتيجة إيجابية تساعده في الهروب من الهبوط.

ويحتل ريال مدريد، وصافة ترتيب الدوري الإسباني برصيد 48 نقطة، بفارق نقطة عن جيرونا المتصدر، ولديه مباراة مؤجلة، بينما يقبع ألميريا في آخر الترتيب برصيد 6 نقاط فقط.

موعد مباراة ريال مدريد وألميريا

تنطلق مباراة ريال مدريد وألميريا اليوم الأحد في تمام الساعة الخامسة والربع مساءً بتوقيت مصر، والسادسة والربع مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية.

القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد وألميريا

ستكون مباراة ريال مدريد وألميريا اليوم في الدوري الإسباني منقولة بشكل مباشر عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس بصوت المعلق حسن العيدروس.

تشكيل ريال مدريد المتوقع أمام ألميريا

حراسة المرمى: كيبا أريزابالاجا.

خط الدفاع: لوكاس فاسكيز، ناتشو، روديجر، ميندي.

خط الوسط: كامافينجا، كروس، فالفيردي، بيلينجهام.

خط الهجوم: فينيسيوس جونيور، رودريجو.

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