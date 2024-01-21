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موعد مباراة ريال مدريد وألميريا اليوم في الدوري الإسباني والقنوات الناقلة

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ياسر رشاد - القاهرة - يستضيف فريق نظيره ألميريا، في المباراة التي تجمع بينهما مساء اليوم الأحد، على ملعب سانتياجو برنابيو، ضمن منافسات الجولة الحادية والعشرين من بطولة الممتاز "الليجا".

 

موعد مباراة ريال مدريد وألميريا

تنطلق مباراة ريال مدريد وألميريا اليوم الأحد في تمام الساعة الخامسة والربع مساءً بتوقيت مصر، والسادسة والربع مساءً بتوقيت المملكة العربية .

القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد وألميريا

ستكون مباراة ريال مدريد وألميريا اليوم في الدوري الإسباني منقولة بشكل مباشر عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس بصوت المعلق حسن العيدروس.

 

يدخل ريال مدريد، مباراة ألميريا بهدف مصالحة جماهيره بعد الخسارة في دور الـ16 من بطولة كأس ملك إسبانيا أمام أتلتيكو مدريد بأربعة أهداف مقابل هدفين وتوديع المسابقة، بينما يعاني ألميريا بشكل كبير هذا الموسم، وسيدخل المباراة بهدف الخروج بنتيجة إيجابية تساعده في الهروب من الهبوط.

 

ويحتل ريال مدريد، وصافة ترتيب الدوري الإسباني برصيد 48 نقطة، بفارق نقطة عن جيرونا المتصدر، ولديه مباراة مؤجلة، بينما يقبع ألميريا في آخر الترتيب برصيد 6 نقاط فقط.

 

قائمة ريال مدريد لمباراة ألميريا

حراسة المرمى: لونين، كيبا ودييجو بينييرو.

خط الدفاع: كارفاخال، ناتشو، لوكاس فازكيز، فران غارثيا، روديجر وميندي.

خط الوسط: بيلينجهام، كروس، مودريتش، كامافينجا، فالفيردي، تشواميني، ثيبايوس وأردا جولر

خط الهجوم: فينيسيوس جونيور، رودريجو، خوسيلو وإبراهيم دياز.

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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