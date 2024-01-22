يلا شوت الآن بث مباشر مباراة مصر وكاب فيردي اليوم في كأس أمم أفريقيا

ياسر رشاد - القاهرة - تترقب الجماهير المصرية، الموعد والقنوات الناقلة لمباراة الفراعنة وكاب فيردي في لقاء الجولة الثالثة والأخيرة، من دور المجموعات بكأس الأمم الأفريقية 2023، المقامة بكوت ديفوار.

يلا شوت الآن بث مباشر مباراة مصر وكاب فيردي اليوم

يواجه المنتخب المصري نظيره من الرأس الأخضر في الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات، في المباراة المقررة اليوم الإثنين 24 يناير 2024، وتنطلق صافرة البداية للقاء في تمام الساعة العاشرة ليلًا بتوقيت مصر، الحادية عشرة بتوقيت مكة المكرمة، وسط تساؤلات عن تشكيل منتخب مصر للمباراة.

ومن المُنتظر أن يُجري المدرب البرتغالي، روي فيتوريا، تغييرات عديدة في تشكيل منتخب مصر في مباراة الرأس الأخضر، بالجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات في كأس أمم أفريقيا 2024.

وفي ملعب "فيليكس أوفويت بوانيي" في أبيدجان، تخوض مصر -تمتلك نقطتين فقط- لقاءً حاسمًا من دون جناح ليفربول، محمد صلاح الذي أعلن اتحاد الكرة المصري مساء الجمعة غيابه لمباراتين، لإصابة في العضلة الخلفية لفخذه أخرجته في منتصف مباراة غانا الأخيرة (2-2)، قبل أن يصدم "الملك" رقم 10 الجماهير بخبر رجوعه إلى ليفربول، عقب مواجهة الرأس الأخضر، وعدم عزمه العودة إلى معسكر مصر إلا في حال التأهل إلى نصف النهائي.

ويسعى منتخب مصر من دون قائده المصاب محمد صلاح إلى تجنب الخسارة أمام الرأس الأخضر، لتفادي خروج مبكر وصادم.

يمكنك مشاهدة مباراة منتخب مصر والرأس الأخضر عبر الضغط هنا ..

كما يمكنك أيضًا مشاهدة مواجهة منتخب مصر والرأس الأخضر عبر رابط آخر من خلال الضغط هنا ..

وفي غياب صلاح، يمتلك المدرب البرتغالي روي فيتوريا "أسلحة" بديلة، أبرزها مصطفى محمد صاحب هدفين في البطولة، أولهما أمام موزمبيق (2-2) والثاني ضد غانا (2-2). ويعول فيتوريا أيضا على عمر مرموش مهاجم فرانكفورت الألماني، وأحمد "زيزو" لاعب الزمالك، أو محمود عبد المنعم "كهربا" مهاجم الأهلي.

القنوات الناقله لمباراه مصر والراس الاخضر في كأس أمم أفريقيا

تعمل الكثير من القنوات على نقل مباراة اليوم ومن هنا سنتعرف على بعض القنوات الناقله لمباراه مصر والراس الاخضر، وتكون ترددها على الاقمار الصناعية كالآتي:

تردد قناة RTB بوركينا فاسو

أضبط تردد القناة: 11900

أكتب القمر الصناعي: يوتلسات 9E.

أضبط معدل الترميز: 27500

أكتب معامل الاستقطاب: افقي

تردد قناة بي ان سبورت bein afcon

أضبط تردد القناة: 12604

أكتب القمر الصناعي: النايل سات

أضبط معدل الترميز: 27500

أكتب معامل الاستقطاب: افقي

تردد القناة الجزائرية الارضية