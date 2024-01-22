بث مباشر مشاهدة مباراة مصر وكاب فيردي يلا شوت اليوم كأس الأمم الأفريقية

ياسر رشاد - القاهرة - يبحث متابعي كرة القدم والجمهور المصري بجميع انتماءاتهم، مشاهدة مباراة منتخب مصر وكاب فيردي التي تقام اليوم الإثنين في بطولة كأس الأمم الأفريقية.

بث مباشر مشاهدة مباراة مصر وكاب فيردي يلا شوت اليوم

يسيطر منتخب مصر على بطولة كأس الأمم الأفريقية، حيث يعد الأكثر تتويجاً باللقب برصيد 7 بطولات، يليه منتخب الكاميرون برصيد 5 بطولات، يليه نيجيريا برصيد 3 بطولات.

ويبحث الفراعنة على اقتناص النجمة السمراء الثامنة، بعد التتويج 7 مرات من قبل في رقم قياسي أعوام 1957 و1959 و1986 و1998 و2006 و2008 و2010.

حصل منتخب مصر على المركز الثاني في أمم أفريقيا 3 مرات في 1962 و2017، 2021 والمركز الثالث في أعوام 1963 و1970 و1974، والمركز الرابع في أعوام 1976 و1980 و1984.

يعد منتخب مصر هو الأكثر ظهورًا في نهائيات كأس الأمم الأفريقية عبر التاريخ بالمشاركة رقم 26 منتخب مصر لعب 107 مباراة فاز في 60 وتعادل في 20 وخسر في 27 وسجل لاعبوه 168 هدفا وتلقي 90 هدفا.

يمكنك مشاهدة مباراة منتخب مصر والرأس الأخضر عبر الضغط هنا ..

كما يمكنك أيضًا مشاهدة مواجهة منتخب مصر والرأس الأخضر عبر رابط آخر من خلال الضغط هنا ..

يتصدر حسن الشاذلي ترتيب هدافي منتخب مصر في بطولات أمم أفريقيا برصيد 12 هدفًا . وفي المركز الثاني يتواجد حسام حسن برصيد 11 هدفًا ويليه أحمد حسن في المركز الثالث برصيد 8 أهداف وفي المركز الرابع يتواجد كلا من طاهر أبوزيد وأبو جريشة برصيد 7 أهداف لكل منهما. وفي المركز الخامس يتشارك كلا من محمد أبوتريكة ومحمد صلاح برصيد 6 أهداف .

5 قنوات مجانية لمشاهدة مباراة مصر وكاب فيردي

تردد قناة TRT عبر قمر يوتلسات 7 شرق

التردد: 11900

الاستقطاب: أفقي

الترميز: 275005.

تردد قنوات TV 5.8 القمر الصناعي تركسات 42 شرقًا

تردد 12356 H معدل ترميز 7100

تردد 12346 H معدل ترميز 96003.

تردد قناة tvt التوجولية عبر قمر يوتلسات 9 شرق

التردد: 11900

الاستقطاب: أفقي

الترميز: 275002.

تردد قناة Rti الإيفوارية عبر قمر يوتلسات 9 شرق

التردد: 11900

الاستقطاب: أفقي

الترميز: 27500

تردد قناة Ortb البينينية عبر قمر يوتلسات 9 شرق

التردد: 11900

الاستقطاب: أفقي

الترميز: 275004.