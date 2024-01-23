كأس آسيا.. موعد مباراة الإمارات وإيران والقناة الناقلة

ياسر رشاد - القاهرة - يخوض منتخب الإمارات مواجهة قوية أمام نظيره الإيراني، اليوم الثلاثاء، على أرضية استاد المدينة التعليمية ، في خضام مواجهات الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات لبطولة كأس آسيا.

ويمتلك منتخب الإمارات 4 نقاط بعدما فاز على هونج كونج بنتيجة 3-1، في الجولة الأولى، ثم تعادل إيجابياً مع فلسطين بهدف لمثله في الجولة الثانية.

في المنتخب إيران على فلسطين بنتيجة 4-1 في الجولة الأولى من كأس آسيا، كما فاز على هونج كونج بهدف دون رد بالجولة الثانية.

موعد مباراة الإمارات وإيران

تنطلق أحداث مباراة الإمارات وإيران مساء اليوم الثلاثاء، في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة، السادسة بتوقيت السعودية ,تُنقل المباراة عبر قناة بي إن سبورتس آسيا 1 ويعلق على المباراة التونسي عصام الشوالي.