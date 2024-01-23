السيناريو البرتغالي يبشر منتخب مصر في كأس أمم أفريقيا



محمد اسماعيل - القاهرة - انتزع منتخب مصر بطاقة التأهل إلى دور الـ16 لبطولة كأس أمم أفريقيا 2023، بعد مشوار صعب ومحفوف بالمخاطر في دور المجموعات.

منتخب مصر تعادل بنتيجة (2-2) في كل مبارياته بالمجموعة الثانية في النسخة الحالية من كأس أمم أفريقيا، مع موزمبيق وغانا وكاب فيردي.

بهذا حصد منتخب "الفراعنة" 3 نقاط يحتل بها وصافة ترتيب المجموعة الثانية بفارق 4 نقاط خلف كاب فيردي، وخلفه كلا من غانا وموزمبيق برصيد نقطتين.

السيناريو البرتغالي يبشر منتخب مصر

من الأمور النادرة في المسابقات القارية أن ينجح منتخب في اجتياز دور المجموعات دون أن يحقق أي فوز، والأكثر ندرة أن يتمكن هذا المنتخب من حصد اللقب في النهاية.

وقبل منتخب مصر، نجح المنتخب البرتغالي في حصد لقب بطولة أوروبا لأول مرة في تاريخه عام 2016، دون أن يحقق أي انتصار في دور المجموعات.

بطولة يورو 2016 شهدت زيادة عدد المشاركين إلى 24 منتخبا لأول مرة في تاريخ المسابقة، على أن يصعد من كل مجموعة المتصدر والوصيف بجانب أفضل 4 منتخبات تحتل المركز الثالث، وهو النظام الذي تم العمل به في أمم أفريقيا بداية من نسخة 2019.

واستفاد المنتخب البرتغالي من النظام الجديد بعد تعادله في مبارياته الـ3 بدور المجموعات مع أيسلندا (1-1) والنمسا (0-0) والمجر (3-3).

وبهذه الحصيلة من النقاط (3) تأهل منتخب البرتغال إلى ثمن النهائي بين أفضل 4 منتخبات في المركز الثالث، قبل أن يواصل مشواره بإقصاء كرواتيا ثم بولندا وويلز على الترتيب.

وفي النهائي فجّر رفاق كريستيانو رونالدو مفاجأة بالتغلب على فرنسا صاحبة الضيافة بهدف دون رد في مباراة امتدت للوقت الإضافي.

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