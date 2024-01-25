بث مباشر.. مشاهدة مباراة السعودية وتايلاند يلا شوت في كأس أمم آسيا (بدون تقطيع)

ياسر رشاد - القاهرة - بث مباشر مشاهدة مباراة السعودية وتايلاند في كأس آسيا

بث مباشر.. مشاهدة مباراة السعودية وتايلاند يلا شوت في كأس أمم،جولة آسيوية بين Saudi Arabia vs Thailand اليوم، مشاهدة مباراة السعودية وتايلاند يلا شوت بث مباشر في كأس أمم آسيا، تواصل منتخب السعودية مشواره في كأس آسيا 2024، حيث سيواجه تحديًا قويًا في المباراة القادمة أمام منتخب تايلاند في الجولة الثالثة والأخيرة من المجموعة السادسة التي تضم أيضًا منتخبي عمان وقيرغيزستان.

يطمح المنتخب السعودي في المضي قدمًا نحو المراحل النهائية في البطولة، بعد أن حسم تأهله إلى دور الستة عشر بنجاح، وتتجاوب آمال الجماهير السعودية بتحقيق لقب البطولة القارية الذي غاب عن الصقور الخضر منذ عام 1996.

يحتل المنتخب السعودي، بقيادة المدرب الإيطالي روبرتو مانشيني، صدارة المجموعة برصيد 6 نقاط بعد تحقيق الفوز في المباراتين الأولى والثانية على عمان وقيرغيزستان على التوالي.

تكتسب المباراة أهمية كبيرة بالنسبة لمنتخب تايلاند، حيث يمكنه فقدان فرصة التأهل في حالة الهزيمة أمام السعودية وفوز منتخب عمان في مباراته ضد قيرغيزستان.

الترددات.. القنوات الناقلة لمباراة السعودية وتايلاند في كأس آسيا 2024

تتم بث مشاهدة مباراة السعودية وتايلاند بث مباشر يلا شوت في كأس آسيا 2024 على عدة قنوات في مناطق مختلفة، في المملكة العربية السعودية، يتم بث المباريات على قناة SSC. في العراق، يتم بثها على قناة الرابعة العراقية، أما في الإمارات، فتنقل المباريات عبر قناة أبوظبي الرياضية الآسيوية، أما في بقية الدول العربية، فيتم بث المباريات على قناة بي إن سبورت.

لـــــــــــــــــ (مشاهدة البث المباشر لمباراة السعودية وتايلاند .. اضغط هنا)

لـــــــــــــــــ (مشاهدة البث المباشر لمباراة السعودية وتايلاند .. اضغط هنا)

بالنسبة لمباراة السعودية وتايلاند، ستنقل على الشبكة القطرية عبر قناة "beIN ASIAN CUP 1".

في المملكة العربية السعودية، يمكن متابعتها على قناة "SSC1 HD".

أما في الإمارات، فستتابع عبر قناة "Abu Dhabi Sports Asia 1".

تردد القنوات:

القناة القمر التردد الترميز التصحيح SSC 1 HD عرب سات 12380 أفقي 27500 3/4 beIN Asian Cup نايل سات 12188 أفقي 27500 3/4 سهيل سات 10810 أفقي 27500 3/4 الرابعة العراقية نايل سات 10892 أفقي 27500 3/4

بالتوقيتات.. ما هو موعد مباراة السعودية وتايلاند في كأس أمم آسيا 2024؟

في مساء اليوم الخميس الموافق 25 يناير الحالي، ستجرى بث مباشر مباراة السعودية وتايلاند تويتر مباراة مهمة بين منتخب السعودية لكرة القدم ومنتخب تايلاند. ستقام هذه المباراة ضمن الجولة الأخيرة من مرحلة المجموعات في بطولة كأس آسيا 2024 التي تستضيفها قطر. سيكون ملعب المدينة التعليمية مكانًا لاحتضان هذا اللقاء المهم.

تم تحديد موعد المباراة بتوقيت العديد من الدول. ستبدأ المباراة في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة والساعة السادسة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، أما في أبوظبي، فستنطلق الساعة السابعة مساءً، أما في تونس والمغرب والجزائر، فستنطلق الساعة الرابعة مساءً.

هذه المباراة ستكون ذات أهمية كبيرة للمنتخبين، حيث يسعى كل منهما لتحقيق الفوز وضمان التأهل إلى المرحلة التالية من البطولة.

كيف أشاهد البث المباشر لمباراة السعودية وتايلاند في آسيا؟

يمكنك مشاهدة بث مباشر مباراة السعودية وتايلاند يوتيوب من خلال الاشتراك في تطبيق TOD الخاص بقناة بي إن، وخدمة شاهد VIP الناقلة للقنوات السعودية، أو STARZPLAY الناقلة لقنوات أبوظبي.

معلقي مباراة السعودية وتايلاند اليوم

beIN Asian حسن العيدروس SSC حماد العنزي وخالد المديفر الكأس الرياضية خالد الحدي الرابعة العراقية محمد قيس زوين أبوظبي الرياضية أحمد الحامد

تشكيل المنتخب السعودي ضد تايلاند

حراسة المرمى: راغد النجار

خط الدفاع: علي البليهي، عون السلولي، عبد الله الخيبري؛

خط الوسط: فواز الصقور، فيصل الغامدي، مختار علي، سالم الدوسري، حسن كادش؛

خط الهجوم: عبد الله رديف، عبد الرحمن غريب.

تشكيل تايلاند ضد منتخب السعودية

حارس المرمى: ياتيوات خاماي

خط الدفاع: ثيراثون بونماثان - بانسا هيمفيبون - إلياس دولاه - نيكولاس ميكيلسون

خط الوسط الدفاعي: ويراثيب بومفان - بيرادون كامراتسامي

خط الوسط الهجومي: بوردين فالا - سوباتشوك ساسراتشات - سوفانات مويانتا

قلب الهجوم: سوباتشاي تشايديد

السعودية ضد تايلاند.. تاريخ مواجهات المنتخبين

يتميز منتخب السعودية بتفوق كبير على منتخب تايلاند في المواجهات السابقة بينهما. تواجه المنتخبين في 12 مباراة سابقة، سواء كانت ودية أو رسمية، حيث فاز المنتخب السعودي في 11 مباراة وتعادلوا في مباراة واحدة.

هذه المباراة ستكون المواجهة الثالثة بين المنتخبين في بطولة كأس آسيا، سبق لهما أن التقيا في النسختين السابقتين عامي 1992 و1996.

في المرتين السابقتين، فاز المنتخب السعودي بشكل ساحق، حيث انتهت المباراة الأولى بفوزه بأربعة أهداف دون رد، وانتهت المباراة الثانية بفوزه بستة أهداف مقابل لا شيء.

على مدار هذه المواجهات، سجل لاعبو المنتخب السعودي 34 هدفًا في مرمى منتخب تايلاند، بينما استقبلوا ثلاثة أهداف فقط في مرماهم. يتضح من هذه الإحصائيات تفوق وقوة المنتخب السعودي في المواجهات السابقة مع تايلاند.