ياسر رشاد - القاهرة - شاهد الآن مجاني.. بث مباشر السعودية وتايلاند في كأس أسيا 2024 | يلا كورة لايف بجودة عالية

شاهد الآن مجاني.. بث مباشر السعودية وتايلاند في كأس أسيا 2024 | يلا كورة لايف بجودة عالية،جولة اسيوية بين السعودية وتايلاند Saudi Arabia-Thailand في كأس أسيا..شاهد الآن مجاني.. بث مباشر السعودية وتايلاند في كأس أسيا 2024 | يلا كورة لايف بجودة عالية..يدخل المنتخب السعودي مواجهة حاسمة أمام منتخب تايلاند اليوم الخميس، في ختام منافسات المجموعة السادسة من كأس آسيا 2024.

يلتقي منتخب السعودية الأول لكرة القدم، منافسه المنتخب التايلاندي، وذلك في المباراة المقرر إقامتها مساء اليوم الخميس الموافق 25 يناير الجاري، ضمن مباريات الجولة الأخيرة من منافسات دور المجموعات لبطولة كأس آسيا 2024 بقطر، فيما يحتضن ستاد المدينة التعليمية أحداث مباراة السعودية ضد تايلاند مباشر الليلة.

مشاهدة مباراة السعودية ضد تايلاند بث مباشر عبر القنوات الناقلة اليوم في كأس آسيا 2024

سيتمكن المشتركين في قنوات الرياضية SSC من مشاهدة مباراة السعودية وتايلاند بث مباشر اليوم في كأس الأمم الآسيوية، باعتبار أن القناة السعودية تأتي ضمن مجموعة قنوات حاصلة رسميًا على إتاحة خدمة البث المباشر لمنافسات هذه البطولة الآسيوية، للجماهير في بلاد الشرق الأوسط وشمال قارة إفريقيا باشتراك مادي، وللمشجعين السعوديين عبر قنواتها المفتوحة؛ لذا إليك تردد القنوات الرياضية السعودية SSC لمتابعة بث مباشر مباراة السعودية ضد تايلاند اليوم.

لـــــــــــــــــ (مشاهدة البث المباشر لمباراة السعودية وتايلاند .. اضغط هنا)

لـــــــــــــــــ (مشاهدة البث المباشر لمباراة السعودية وتايلاند .. اضغط هنا)

تردد قناة SSC 1 EXTRA القمر الصناعي: نايل سات التردد: 12523 معدل الاستقطاب: أفقي H معدل الترميز: 27500 معامل تصحيح الخطأ: 5/6 مشفرة

تردد القنوات الناقله

القنوات القمر الصناعي التردد معامل الترميز الاستقطاب SSC EXTRA 1 HD نايل سات 12523 27500 أفقي beIN ASIAN CUP عرب سات 12478 27500 أفقي

التشكيلة المتوقعة للسعودية

حراسه المرمى:أحمد الكسار

الدفاع: علي البليهي - حسان تمبكتي - علي لاجامي

الهجوم: محمد البريك - محمد كنو - عبدالله الخيبري - سامي النجعي - سعود عبدالحميد

خط الوسط: سالم الدوسري - صالح الشهري

التشكيلة المتوقعة لتايلاند

حراسة المرمى:ياتيوات خاماي

الدفاع: ثيراثون بونماثان - بانسا

الهجوم:هيمفيبون - إلياس دولاه - نيكولاس ميكيلسو -ويراثيب بومفان - بيرادون كامراتسامي

خط الوسط: بوردين فالا - سوباتشوك ساسراتشات - سوفانات مويانتا -سوباتشاي تشايديد

ملعب مباراة منتخب السعودية ومنتخب تايلاند في كأس آسيا

من المقرر أن تتم مباراة منتخب السعودية ومنتخب تايلاند ضمن الجولة الثالثة من دور المجموعات بكأس آسيا 2023، في استاد المدينة التعليمية بـ مدينة الريان في قطر التي تستضيف بطولة كأس آسيا 2023.