موعد مباراة منتخب مصر ضد الجزائر في نهائي أمم أفريقيا لكرة اليد

نقدم موعد مباراة منتخب مصر ضد نظيره الجزائر في مباراة نهائي بطولة كأس أمم أفريقيا لكرة اليد 2024.

ويضرب منتخب مصر موعدًا مع نظيره الجزائر في مباراة نهائي كأس أمم أفريقيا 2024.

وتستضيف مصر بطولة أفريقيا لكرة اليد في نسختها الـ 26 خلال الفترة من 17 حتى 27 يناير الجاري.

وتأهل منتخب مصر لكرة اليد إلى نهائي كأس أمم أفريقيا بعد هزيمة تونس بنتيجة 30-25، في مباراة نصف النهائي.

فيما تأهل منتخب الجزائر إلى المباراة النهائية بعد الفوز على نظيره كاب فيردي بنتيجة 32-26 في دور نصف نهائي أمم أفريقيا لكرة اليد.

موعد مباراة مصر والجزائر في نهائي أمم أفريقيا لليد

سيلاقي منتخب مصر نظيره الجزائر على في نهائي كأس أمم أفريقيا يوم السبت المقبل الموافق 27 يناير.

وستقام مباراة مصر والجزائر على مجمع الصالات المغطاة باستاد القاهرة الدولي في نهائي أمم أفريقيا لكرة اليد.

وستنطلق مباراة مصر والجزائر في نهائي أمم أفريقيا في تمام السادسة مساءً بتوقيت القاهرة، السابعة بتوقيت السعودية.

ويسعى منتخب مصر للحفاظ على لقبه الأفريقي والتأهل إلى أولمبياد باريس 2024.

ويبحث الفراعنة عن التتويج بلقب أمم أفريقيا لكرة اليد للمرة التاسعة في تاريخه، فيما تسعى الجزائر للفوز باللقب السابع.

وكان منتخب اليد ضمن التواجد في بطولة العالم لكرة اليد 2025 بعد التأهل إلى المربع الذهبي لبطولة أمم أفريقيا.