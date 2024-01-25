تعليق مانشيني على تصرف الدوسري في مباراة السعودية ضد تايلاند

علق روبرتو مانشيني، المدير الفني للمنتخب السعودي الأول لكرة القدم، على تصرف سالم الدوسري، نجم الأخضر، خلال مواجهة تايلاند في كأس آسيا.

وكان منتخب السعودية قد تعادل سلبيًا دون أهداف مع نظيره تايلاند، في إطار منافسات الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات في كأس آسيا، اليوم الخميس.

وكان سالم الدوسري قد رفض التقدم لتسديد ركلة جزاء سنحت لصالح المنتخب السعودي وفضل أن يسددها عبدالله الرديف، والذي فشل في تسجيلها.

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وقال مانشيني، أنه كان من المقرر أن يسدد ركلة الجزاء، سالم الدوسري، أو عبد الرحمن غريب، إلا أن اللاعبين اختاروا عبدالله رديف للتسديد، وهي أمور عادية في كرة القدم.

وأشار إلى أن المنتخب السعودي سدد 16 تسديدة على مرمى المنافس والاستحواذ كان له، ولكن لم يسجل، موضحًا أنه يأمل أن يختلف هذا الأمر في المباراة القادمة.

واستكمل مانشيني: ” طلال حاجي لاعب شاب ولديه كل المقومات المميزة، وسيكتسب خبرة كبيره معنا، واتوقع له مستقبل رائع”.