الامارات | شقيق كريم بنزيما يعلق على أنباء مطالبة أنشيلوتي بعودته لريال مدريد ورد بيريز

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - لا يزال مستقبل النجم الفرنسي كريم بنزيما، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السعودي "غامضًا"، مع تبقي 5 أيام تقريبًا، على نهاية الميركاتو الشتوي الحالي "يناير 2024".

انضم بنزيما إلى الاتحاد في صيف 2023، قادمًا من العملاق الإسباني ريال مدريد؛ إلا أنه فشل في تقديم المستوى المأمول منه، مع أنباء عن عدم سعادته مع الفريق، ورغبته في الرحيل.

وفي ظل هذا الجدل.. نشرت إذاعة "مونت كارلو" الفرنسية، خبرًا يفيد برغبة الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لنادي ريال مدريد، في إعادة بنزيما إلى صفوف الفريق الأول، مجددًا.

نفس المصدر أعلن رفض فلورنتينو بيريز، رئيس العملاق الإسباني، طلب أنشيلوتي، مغلقًا الباب أمام عودة المهاجم الفرنسي البالغ من العمر 36 سنة، مرة أخرى.

ومن ناحيته، رد جريسي، شقيق كريم بنزيما، في ستوري عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور "انستجرام"، على هذا الخبر بكلمة واحدة؛ هي "كذب"، في نفي صريح لطلب أنشيلوتي عودة اللاعب، أو نية الأخير في ارتداء قميص الريال من جديد.