"أكبر وفد رياضي من 94".. كيف ساند العامري فاروق الشعب الفلسطييني؟

محمد اسماعيل - القاهرة - عام 2013 زار العامري فاروق، قطاع عزة، وقتما كان وزير للرياضة، مع وفد رياضي كبير، ضم 75 شخصية رياضية مصرية ، ليكون أكبر وفد رياضي يزور قطاع غزة منذ تشكيل السلطة الفلسطينية عام 1994.

استمرت الزيارة عدة أيام لمؤازرة الشعب الفلسطيني، ودعوة لرفع الحصار الرياضي والإنسان عن قطاع غزة، وإتاحة الملاعب والمرافق الرياضية للشباب والأطفال الفلسطينيين، وذلك بعد الحرب الإسرائيلية التي كانت آنذاك في نوفمبر 2012.

وخلال الزيارة، تفقد العامري فاروق المنشآت الرياضية التي قصفها الاحتلال الصهيوني وزار روابط مشجعي النادي الأهلي والزمالك بقطاع غزة، وشارك في مباراة ودية مع قدامى اللاعبين الفلسطينيين بملعب اليرموك بغزة.

اقرأ أيضًا:

العامري فاروق.. المشهد الأخير لأحد كبار النادي الأهلي (تغطية بالصور).. للتفاصيل اضغط هنا