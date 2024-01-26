توخيل يعلق على رحيل كلوب عن ليفربول: "واحد من أفضل المدربين على مر العصور"

ياسر رشاد - القاهرة - علق المدرب الألماني توماس توخيل، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي بايرن ميونيخ، على قرار مواطنه يورجن كلوب بالرحيل عن ليفربول مع نهاية الموسم الجاري.



وكان يورجن كلوب قد وجه صدمة قوية لجماهير ليفربول حول العالم بشأن مستقبله مع الريدز، حيث أكد أنه سيرحل مع نهاية الموسم الجاري عن الفريق الإنجليزي.

تصريحات توخيل

علق توخيل على قرار يورجن كلوب خلال تصريحات بالمؤتمر الصحفي لمواجهة أوجسبورج، ضمن منافسات الجولة التاسعة عشر من عمر البونديسليجا، خيث قال: "لابد من أن أعرف أولًا، لا يمكنني قول أي شيء، كلوب واحد من أفضل المدربين على مر العصور".

وتابع: "دائمًا ما أثر يورجن كلوب على كل الأندية التي أشرف على تدريبها، هذه أنباء هائلة".

وكان كلوب قد تولي قيادة ليفربول الإنجليزي في 2017، قادمًا من بوروسيا دورتموند الألماني، حيث حقق العديد من الألقاب المحلية والقارية مع الريدز.