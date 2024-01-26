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رئيس نابولي يعلن رحيل أوسيمين نهاية الموسم ويكشف عن وجهته المحتملة

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أوسيمين - نابولي

أوسيمين - نابولي

كشف رئيس نادي نابولي، أوريليو دي لورينتيس، عن اقتراب رحيل فيكتور أوسيمين مهاجم الفريق في موسم الانتقالات الصيفي المقبل، أي نهاية الموسم الحالي.

وارتبط النيجيري بأكثر من نادِ، بعدما تالق مع نابولي الموسم الماضي وقاد الفريق لتحقيق بطولة .

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وأوضح أوريليو دي لورينتيس في تصريحات نشرتها شبكة “فوتبول إيطاليا”: “لقد عرفنا برحيل أوسيمين منذ الصيف الماضي، ولولا ذلك لما استغرقت المفاوضات بشأن التمديد كل هذا الوقت”.

وأكمل: “كنا نعلم بالفعل أنه سينضم إلى أو باريس سان جيرمان أو أحد أندية الممتاز”.

وكان أوسيمين قد وقع مؤخرًا عقدًا مع نابولي، ساريًا حتى يونيو 2026، حيث تتضمن صفقته شرطًا جزائيًا بقيمة 120-130 مليون يورو.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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