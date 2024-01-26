رئيس نابولي يعلن رحيل أوسيمين نهاية الموسم ويكشف عن وجهته المحتملة

كشف رئيس نادي نابولي، أوريليو دي لورينتيس، عن اقتراب رحيل فيكتور أوسيمين مهاجم الفريق في موسم الانتقالات الصيفي المقبل، أي نهاية الموسم الحالي.

وارتبط النيجيري بأكثر من نادِ، بعدما تالق مع نابولي الموسم الماضي وقاد الفريق لتحقيق بطولة الدوري الإيطالي.

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وأوضح أوريليو دي لورينتيس في تصريحات نشرتها شبكة “فوتبول إيطاليا”: “لقد عرفنا برحيل أوسيمين منذ الصيف الماضي، ولولا ذلك لما استغرقت المفاوضات بشأن التمديد كل هذا الوقت”.

وأكمل: “كنا نعلم بالفعل أنه سينضم إلى ريال مدريد أو باريس سان جيرمان أو أحد أندية الدوري الإنجليزي الممتاز”.

وكان أوسيمين قد وقع مؤخرًا عقدًا مع نابولي، ساريًا حتى يونيو 2026، حيث تتضمن صفقته شرطًا جزائيًا بقيمة 120-130 مليون يورو.