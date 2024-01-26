شوط أول سلبي بين مانشستر سيتي وتوتنهام في كأس الاتحاد الإنجليزي

ياسر رشاد - القاهرة - سيطر التعادل السلبي على مجريات الشوط الأول بين مانشستر سيتي وتوتنهام في إطار منافسات دور الـ32 من بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي.

تشكيل مانشستر سيتي

حراسة المرمى: أورتيجا.

خط الدفاع: كايل ووكر، روبن دياز، ناثان آكي، جفارديول.

خط الوسط: رودري، كوفاسيتش، برناردو سيلفا.

خط الهجوم: فيل فودين، بوب، جوليان ألفاريز.

تشكيل توتنهام

حراسة المرمى: فيكاريو.

خط الدفاع: أودوجي، ميكي فان دي فان، روميرو، بيدرو بورو.

خط الوسط: رودريجو بيتانكور، بيير هويبيرج.

خط الوسط الهجومي: تيمو فيرنر، جونسون، كولوسيفسكي.

خط الهجوم: ريتشارليسون.

ويبحث مانشستر سيتى عن تحقيق الفوز وخطف تذكرة التأهل إلى الدور القادم من كأس الاتحاد الإنجليزى، بعدما حقق انتصارًا عريضًا على هدرسفيلد تاون بخماسية نظيفة في الدورالثالث.

ويدخل مان سيتي اللقاء على خلفية 6 انتصارات متتالية وسلسلة من 9 مباريات من دون هزيمة، في سلسلة شهدت تتويجه بلقب مونديال الأندية لأول مرة في تاريخه.

وعلى صعيد الدوري الانجليزي يحتل مانشستر سيتى المركز الثاني بفارق 5 نقاط عن ليفربول المتصدر لكن لديه مباراة مؤجلة، فيما يحتل السبيرز المركز الخامس بفارق ثلاث نقاط عن السيتزينز.