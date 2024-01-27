الامارات | كلوب يعلن الرحيل عن ليفربول: طاقتي نفدت

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن المدرب الألماني يورغن كلوب، في خبر صادم أمس، أنه سيترك ليفربول الإنجليزي لكرة القدم في نهاية الموسم، أي قبل عام على نهاية عقده مع النادي الذي تسلّم الإشراف عليه منذ 2015.

وفي مقابلة مع موقع ليفربول، قال ابن الـ56 عاماً: «يمكنني أن أتفهم أنها صدمة للكثير من الناس في هذه اللحظة، عندما تسمعونه (الخبر) للمرة الأولى، لكن من الواضح أن بإمكاني تفسيره أو على الأقل محاولة شرحه».

وتابع: «أنا أحب كل شيء في هذا النادي، أحب كل شيء في المدينة، أحب كل شيء في مشجعينا، أحب الفريق، أحب الطاقم. أحب كل شيء. لكن أن أتمكن من اتخاذ هذا القرار (رغم هذا الحب)، يظهر لكم أني مقتنع بأنه هو القرار الذي يجب أن أتخذه».

وبرر «الأمر هو أن، كيف يمكنني أن أوضح ذلك، طاقتي نفدت».

ويأتي إعلان كلوب وليفربول في صدارة الدوري الممتاز بعد 21 مرحلة، بفارق خمس نقاط عن مانشستر سيتي حامل اللقب الذي لعب مباراة أقل.