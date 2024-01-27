ياسر رشاد - القاهرة - مشاهدة مباراة مصر والكونغو الديمقراطية يلا شوت بث مباشر yalla shoot يلا كورة مباراة منتخب مصر بث مباشر بـدون تقطيع

منافسة شرسة بين egypt vs congo اليوم ، مشاهدة مباراة مصر والكونغو الديمقراطية يلا شوت بث مباشر yalla shoot يلا كورة مباراة منتخب مصر بث مباشر بـدون تقطيع ، منتخب مصر يتجه بخطى ثابتة نحو مواجهة قوية في دور الـ16 من بطولة كأس أمم أفريقيا 2024، حيث يستعد لمواجهة الكونغو الديموقراطية على أرضية ملعب لوران بوكو. يأتي هذا اللقاء في إطار الإثارة والتحدي، حيث يتنافس الفريقان على الصعود إلى المراحل الأقوى في البطولة.

حقق المنتخب المصري التأهل إلى دور الـ16 بعد احتلاله المركز الثاني في المجموعة الثانية، حيث تمكن من جمع 3 نقاط، إثر تعادله في ثلاث مباريات متتالية مع منتخبات موزمبيق وغانا، بالإضافة إلى التعادل مع الرأس الأخضر، الذي تأهل من المركز الأول في المجموعة.

بدوره، حقق منتخب الكونغو الديموقراطية نفس رصيد المنتخب المصري، حيث احتل المركز الثاني في المجموعة السادسة، التي شهدت تأهل منتخب المغرب من المركز الأول. يعكس تأهل الفريقين إلى دور الـ16 قوتهما وإمكانياتهما في المنافسة القارية.

اللقاء المرتقب سيكون اختبارًا حقيقيًا للمنتخبين، حيث سيسعى كل منهما للتفوق والمضي في مشواره نحو اللقب. يتسائل عشاق الكرة الإفريقية عن مدى قدرة المنتخب المصري على تخطي العقبة الكونغولية والتأهل إلى المراحل القادمة، أم أن الكونغو ستكون عائقًا صعبًا يحتاج إلى تحديات واستراتيجيات جديدة من الفراعنة.

يأتي هذا الاستعداد والتحضير للمباراة بعد مسار تألق لكل منتخب في مراحل المجموعات، حيث أظهر كل فريق قدراته وإمكانياته في التعامل مع المواقف المختلفة. سيكون على المدربين واللاعبين وضع خطط فعالة لتحقيق النجاح في هذه المواجهة الحاسمة.

في الختام، ينتظر عشاق كرة القدم هذه المباراة بشغف وحماس، حيث تمثل فرصة لرؤية المهارات والإبداع الكروي لدى اللاعبين، وستكون فرصة للمنتخبين لتقديم أفضل مستوياتهم وتحقيق التأهل إلى مراحل متقدمة في رحلة البحث عن اللقب القاري المرموق.

القنوات الناقلة لمباراة مصر والكونغو الديموقراطية في أمم أفريقيا 2024

مجموعة قنوات بي إن سبورت هي الناقل الحصري لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2024، مشاهدة مباراة مصر والكونغو بث مباشر يلا شوت اليوم وتذاع جميع المباريات على شاشتها حصريًا في الوطن العربي من المحيط للخليج.

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وستكون القنوات الناقلة لمباراة مصر والكونغو الديموقراطية هي باقة ماكس الأولى والثانية والثالثة "beIN SPORTS HD 1 MAX" و"beIN SPORTS HD 2 MAX" و"beIN SPORTS HD 3 MAX"

تردد القنوات الناقلة لمباراة مصر والكونغو الديموقراطية في أمم أفريقيا 2024

يمكنك مشاهدة القنوات الناقلة لمباراة مصر والكونغو الديموقراطية في كأس أمم أفريقيا 2024 على شبكة بي إن سبورت على القمرين الصناعيين سهيل سات ونايل سات، من خلال الترددات التالية.

تردد قنوات بي إن سبورت ماكس

القناة القمر التردد الترميز التصحيح beIN SPORTS MAX 1 نايل سات 12604 أفقي 27500 2/3 سهيل سات 10810 عامودي 27500 2/3 beIN SPORTS MAX 2, 3 نايل سات 11013 أفقي 27500 2/3 سهيل سات 11547 عامودي 27500 2/3

كيفية مشاهدة البث المباشر لمباراة مصر والكونغو في أمم أفريقيا 2024

يمكنك مشاهدة البث المباشر لمباراة مصر والكونغو الديموقراطية عبر الإنترنت من خلال وسيلة واحدة، وهي الاشتراك في تطبيق TOD.

مصر ضد الكونغو الديمقراطية - بث مباشر

معلق مباراة مصر والكونغو الديموقراطية في أمم أفريقيا 2024

معلق مباراة مصر والكونغو الديموقراطية في أمم أفريقيا 2024، هو المعلق علي محمد علي، وذلك على قنوات بي إن سبورتس الناقلة للمباراة.

موعد مباراة مصر والكونغو الديموقراطية في أمم أفريقيا 2024

موعد بث مباشر مباراة مصر والكونغو الديموقراطية هو الأحد 28 يناير 2024 على ملعب لوران بوكو.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام العاشرة مساءً بتوقيت مصر، الحادية عشر بتوقيت مكة المكرمة.

ما هو طريق منتخب مصر في أمم أفريقيا 2024؟

تحتضن كوت ديفوار النسخة الرابعة والثلاثين من كأس أمم أفريقيا مع بدايات عام 2024، وذلك بحضور أقوى المنتخبات في القارة السمراء.

من ضمن المشاركين الضيف الدائم على البطولة منتخب مصر، والذي ارتبط اسمه دائمًا باسم كأس أفريقيا، حيث أنه البطل التاريخي وأكثر من فاز بها برصيد 7 بطولات.

آخر ألقاب الفراعنة من كأس الأمم كان منذ حوالي 13 عامًا، وتحديدًا في 2010، وقد كان الثالث على التوالي في إنجاز لم يسبق لأي منتخب تحقيقه.

وعن مشاركة المنتخب المصري في النسخة الأخيرة من كأس الأمم الأفريقية، فصنفها الجمهور بالرائعة، فرغم أن الترشيحات لم تكن تصب في صالحه، إلا أنه نجح في الوصول لنهائي الكان، واقترب من اللقب لولا فوز السنغال بركلات الترجيح.

طريق منتخب مصر في أمم أفريقيا 2024

بدأ طريق منتخب مصر في أمم أفريقيا 2024 في المجموعة الثانية، وينافسه فيها موزمبيق والرأس الأخضر وغانا.

تأهل المنتخب المصري من وصافة المجموعة، وسيواجه وصيف المجموعة السادسة الكونغو الديموقراطية، وفي حالة الفوز سيقابل الفائز من مباراة غينيا الاستوائية وغينيا.

جدول مباريات منتخب مصر في كأس أفريقيا 2024

الدور المباراة الموعد النتيجة الملعب المجموعات مصر - موزمبيق الأحد 14 يناير 2024،

19:00 بتوقيت مصر 2-2 فليكس هوفويه بويني مصر - غانا الخميس 18 يناير 2024،

22:00 بتوقيت مصر 2-2 فليكس هوفويه بويني الرأس الأخضر - مصر الإثنين 22 يناير 2024،

22:00 بتوقيت مصر 2-2 فليكس هوفويه بويني دور 16 مصر - الكونغو الديموقراطية الأحد 28 يناير 2024،

22:00 بتوقيت مصر - لوران بوكو

بدأ طريق منتخب مصر في أمم أفريقيا 2024 بمواجهة موزمبيق وتعادل بهدفين لمثلهما، وهي نفس نتيجة قمة المجموعة ضد غانا، وتكررت النتيجة للمرة الثالثة أمام الرأس الأخضر.

وسيواجه الفراعنة في دور الـ 16 من البطولة وصيف المجموعة السادسة الكونغو الديموقراطية.

ترتيب مجموعة مصر في أمم أفريقيا 2024