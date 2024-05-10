شكرا لقرائتكم خبر عن إدارة شرطة السير بالمهرة تنظم محاضرة توعوية لطلاب المدارس في سيحوت والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي -

المهرة/سيحوت

قام العقيد سالم عمر الكثيري مدير إدارة شرطة السير بمحافظة المهرة، يرافقة مدير إدارة شرطة السير بمديرية الغيضة الملازم حسين المراني، اليوم، بالنزول الميداني إلى مديرية سيحوت ضمن فعاليات أسبوع المرور العربي الموحد من 4-10 مايو 2024م وتحت شعار "بوعينا نصل آمنين" والذي يأتي برعاية الأستاذ محمد علي ياسر محافظ محافظة المهرة رئيس المجلس المحلي وبالتنسيق مع مكتب التربية والتعليم بالمحافظة، وذلك ضمن الجهود التوعوية التي تقوم بها إدارة شرطة السير بالمحافظة وتواصلها الدائم مع كل شرائح المجتمع في نشر الوعي المروري.

وأكد الكثيري أن النزول إلى مديرية سيحوت من اجل التوعية المرورية في مختلف الكليات والمدارس، لأنها الشريحة الهامه والواعية التي تستطيع تفهم مدى خطورة مخاطر الطريق وتستوعب أهداف العمل التوعوي المروري وتوصيل رسالة بين أوساط المجتمع،

وأشار الكثيري إلى ضرورة الإلتزام بقانون المرور باعتباره مسؤولية الجميع لعدم الوقوع في المخالفات وحماية مستخدمي الطريق، مشدداً على مستخدمي الدراجات النارية بالالتزام بالقواعد المرورية ومبدء السلامة ولاسيما زيادة استخدامها في المديرية.

وضمن الجولة الميدانية إلتقى مدير إدارة شرطة السير بالمحافظة ومدير إدارة شرطة السير بمديرية الغيضة، بمدير عام مديرية سيحوت الشيخ محمد أحمد الزويدي وبمدير أمن المديرية النقيب أحمد سعد الزويدي، كلاً في مكتبه للإطلاع على أعمال شرطة السير بالمديرية.

وحث العقيد الكثيري على بذل الجهود في تحسين العمل المروري والإداري والميداني والعمل على التنسيق مع الجهات ذات العلاقة بالمديرية لنشر الوعي المروري تفادياً للحوادث المتكررة.

وقدم الكثيري الشكر لقيادة السلطة المحلية بالمديرية وإدارة الأمن ومكتب التربية على ما قدموه من تعاون وحفاوة استقبال.

رافقهم بالنزول مستشار المحافظ لشؤون الثروة السمكية بمديرية سيحوت الشيخ علي علوش الزويدي ومدير التربية بالمديرية الأستاذ عقيل المقدي وعدد من القيادات الأمنية بالمديرية.