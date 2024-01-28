يلا شوت الآن.. مشاهدة مباراة الإمارات وطاجيكستان بث مباشر اليوم في كأس آسيا

ياسر رشاد - القاهرة - بث مباشر مشاهدة مباراة الإمارات وطاجيكستان يلا شوت دور الـ16

يشهد ستاد أحمد بن علي بقطر مواجهة قوية، طرفاها منتخبا الإمارات ضد طاجيستان، في ثُمن نهائي كأس الأمم الآسيوية 2023 التي يسعى خلالها الفريق العربي في التأهل إلى ربع نهائي بطولة.

مشاهدة مباراة الإمارات وطاجيكستان بث مباشر اليوم

وتأهل المنتخب الإماراتي لدور الـ 16 بعدما احتل المركز الثاني في المجموعة الثالثة برصيد أربع نقاط، جمعها من الفوز على هونج كونج 3/ 1 والتعادل مع المنتخب الفلسطيني 1/1 والخسارة 1/ 2 أمام المنتخب الإيراني.

ويسعى منتخب الإمارات للفوز والصعود إلى ربع نهائي نهائي بطولة كأس أمم آسيا للتقدم إلى نهائي المسابقة القارية وحصد اللقب الغالي للمرة الأولى.

فيما يبحث منتخب طاجيكستان الذى يشارك للمرة الأولى في البطولة عن تحقيق نتيجة إيجابية وتفجير مفاجأة جديدة لخطف بطاقة التأهل إلى دور الثمانية بكأس اسيا ليكون الحصان الأسود للمسابقة .

ويأمل البرتغالي باولو بينتو المدير الفني لمنتخب الإمارات أن يكون نجوم الفريق، سلطان الأميري وكايو وفابيو ليما وحارس المرمى خالد عيسى في أفضل حال، يعول بينتو على الخبرات الكبيرة التي يمتلكها المنتخب الإماراتي جراء مشاركاته في البطولة بعكس منتخب طاجيكستان الذي يشارك للمرة الاولى في البطولة.

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ووصل منتخب الإمارات إلى الدور قبل النهائي في نسختي 2015 و2019، وحصل على المركز الثاني عندما استضافت كأس آسيا للمرة الأولى في 1996.

تشكيلة مباراة الإمارات وطاجيكستان اليوم في كأس الأمم الآسيوية 2023

أولًا: تشكيل منتخب الإمارات

حراسة المرمى: خالد عيسى

خط الدفاع: زايد الزعبي - خليفة الحمادي - بدر ناصر - عبد الله إدريس

خط الوسط: طحنون الزعبي - يحي نادر - عبد الله رمضان

خط الهجوم: كايو كانيدو - عادل سلطاني - فابيو ليما

ثانيًا: تشكيل منتخب طاجيكستان

حراسة المرمى: رستم يتيموف

خط الدفاع: مانوشير سافاروف - وحدت حنونوف - أكثم نازاروف - زوير جورابايف

خط الوسط: بارفيزجون عمرباييف - أليشير شوكوروف - إحسان بانشانبي

خط الهجوم: رستم سويروف - اليشير جليلوف - شيرفوني ماباتشويف

الإمارات ضد طاجيكستان.. من يعبر دور الـ 16 الآسيوي؟

يواجه المنتخب الإماراتي تحديًا في مباراة دور الـ16 في بطولة كأس آسيا أمام منتخب طاجيكستان، حيث يهدف إلى تحقيق الفوز لضمان استمراره في المنافسة وتفادي أي مفاجآت غير متوقعة تؤدي إلى خروجه من البطولة وعدم التأهل لدور الثمانية.

تأهل المنتخب الإماراتي كوصيف في مجموعته بعد إيران، حيث حقق الفوز في مباراة واحدة أمام هونغ كونغ وتعادل في مباراة أخرى مع فلسطين، بينما تعرض للهزيمة أمام إيران. وبذلك حصد المنتخب الإماراتي 4 نقاط.

من جانبه، تأهل منتخب طاجيكستان كوصيف في مجموعته بعد تحقيق انتصار واحد وتعادل في المباراة الأولى أمام لبنان والمباراة الثانية أمام قطر، بينما خسر في المباراة الثالثة أمام الصين. يجدر بالذكر أن المنتخبين التقوا سابقًا في مباراتين ودية، حيث فاز المنتخب الإماراتي في إحداهما وانتهت الأخرى بالتعادل.

ستكون المباراة بين المنتخبين مثيرة ومهمة لكلا الفريقين، حيث يسعى كل منهما لتحقيق الفوز والتأهل إلى المرحلة التالية من البطولة.