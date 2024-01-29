"خايفين من الأهلي وعاوزين يشيلوا صلاح الليلة".. هجوم قوي من رضا عبد العال على اتحاد الكرة

محمد اسماعيل - القاهرة - هاجم رضا عبدالعال، نجم الزمالك السابق، الاتحاد المصري لكرة القدم بشدة، عقب الخروج من بطولة كأس الأمم الأفريقية مبكرا على يد منتخب الكونغو من دور الـ16.

قال رضا عبدالعال في لقاء تلفزيوني عبر قناة "ten": "منذ مباراة تونس الودية، وأنا عرفت أن كل دول بياكلوا عيش، لما الأهلي خد لاعبيه الدوليين، وشخصية فيتوريا بانت هنا".

أضاف: "أنت شايف أن أحمد الشناوي مصاب وخدته، ومحمد الشناوي بيلعب وهو مصاب وبيصر أنه يلعب وبيمشي كلامه على التخين، وليه خدت محمد صبحي وفتوح وهما مش جاهزين؟ هو المنتخب ده عزبة".

أوضح: "كان لازم حازم إمام يكلمه ويقوله الكلام ده فيه ظلم، وهيودينا في النهاية لخروج مبكر وشكل مش كويس".

أكمل: "ليه الدكتور مخرجش في موضوع صلاح ووضح إصابته، زي ما عمل مع الشناوي؟.. هما كانوا حاسين أن المنتخب هيخرج أمام الرأس الأخضر ويشيلوه الليلة، ويسلموه للجماهير، تسليم أهالي".

وأتم تصريحاته: "الشناوي طلع مصاب، وصلاح بردو طلع مصاب، وهنا فيه تشكيك وهنا فيه تشكيك، بس هما خايفين من الأهلي، وصلاح الحيطة المايلة بتاعتهم، ولو عليهم مش عاوزينه ييجي أصلا تاني".

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