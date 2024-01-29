التفاصيل المالية لصفقة انتقال لاعب طنطا إلى الزمالك

حسم مجلس إدارة نادي الزمالك أولى صفقات الفريق في الميركاتو الشتوي الجاري من صفوف فريق طنطا.

نجح نادي الزمالك في التعاقد مع محمد عاطف لاعب وسط طنطا في موسم الانتقالات الشتوية الجارية.

أكد نادي طنطا في بيان رسمي تلقى النادي عدة عروض من أندية الدوري الممتاز تطلب فيه ضم اللاعب صاحب 22 عاما.

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واوضح النادي أنه وافق على عرض الزمالك كونه الأكثر جدية كما أنه يتماشى مع رغبات الاعب.

وضم الزمالك محمد عاطف مقابل 4.5 مليون جنية، وأوضحت التقارير أن العقد يحتوي على بند يضمن حصول نادي طنطا على نسبة 20% من قيمة بيع اللاعب لأي نادي آخر في المستقبل.

وكان محمد عاطف قد اضنم إلى نادي طنطا بداية من الموسم الماضي قادمًا من صفوف نادي بلطيم، وكان قد بدأ مشواره في قطاع الناشئين بنادي الإسماعيلي.