الرأس الأخضر يهزم موريتانيا ويتأهل لربع نهائي كأس أمم أفريقيا 2023

انتهت أحداث مباراة الرأس الأخضر ضد موريتانيا في دور الـ 16 من مسابقة كأس أمم إفريقيا 2023، بفوز منتخب كاب فيردي بنتيجة 1-0 ليحسم تأهله إلى الدور ربع النهائي.

وسجل اللاعب ريان مينديش هدف مباراة الرأس الأخضر وموريتانيا الوحيد من ركلة جزاء، احتسبها الحكم محمد عادل في الدقيقة 88 من عمر المباراة.

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وينتظر منتخب الرأس الأخضر في ربع نهائي كأس أمم إفريقيا، كوت ديفوار 2023، الفائز من مباراة المغرب وجنوب إفريقيا التي تُقام غدًا الثلاثاء في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة.

وتُقام مباراة ربع النهائي بين منتخب الرأس الأخضر والفائز من مباراة المغرب وجنوب إفريقيا يوم السبت الموافق 3 فبراير المقبل في تمام الساعة العاشرة مساءً، على ملعب تشارلز كونان بمدينة ياموسوكرو الإيفوارية.