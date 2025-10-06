قرقاش: الإمارات ستضطلع بدورها الفاعل دعماً لاستقرار المنطقة وأمنها

ابوظبي - سيف اليزيد - أبوظبي (الاتحاد)

أكد معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش، المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة، أن الأنظار تتجه إلى قطاع غزة لإنهاء معاناة أهلها، وإطلاق سراح الرهائن والأسرى، والبحث عن أفقٍ لسلامٍ دائم، مشدداً على أن الإمارات ستضطلع بدورها السياسي والإنساني الفاعل والمسؤول، دعماً لاستقرار المنطقة وأمنها.

وقال معالي الدكتور أنور قرقاش، في رسالة نشرها عبر حسابه الرسمي على منصة «إكس» أمس: «كل الأنظار تتجه إلى غزة، إلى إنهاء معاناة أهلها، وإطلاق سراح الرهائن والأسرى، والبحث عن أفقٍ لسلامٍ دائم يجنب المنطقة وشعوبها دوامة الحروب المدمرة».

وأضاف: «وكعهدها، ستضطلع الإمارات بدورها السياسي والإنساني الفاعل والمسؤول في هذه المرحلة الدقيقة، دعماً لاستقرار المنطقة وأمنها».