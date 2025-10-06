بطولة إيطاليا: نابولي وروما في الصدارة وميلان يفشل في اللحاق بهما

الرياص - اسماء السيد - ميلانو (إيطاليا) : أهدر ميلان فرصة اللحاق بالثنائي نابولي حامل اللقب وروما بتعادله سلبا مع مضيفه يوفنتوس في قمة مباريات المرحلة السادسة من الدوري الدوري الإيطالي لكرة القدم الأحد، في حين قلب النادي الجنوبي تأخره أمام ضيفه المتواضع جنوى إلى فوز 2 1، وحقق نادي العاصمة فوزا ثمينا على فيورنتينا في عقر داره 2 1.

ورفع كل من نابولي الذي عوض خسارته الأخيرة أمام ميلان، وروما رصيده إلى 15 نقطة، مقابل 13 لميلان الثالث و12 ليوفنتوس صاحب المركز الخامس بالتساوي مع إنتر الرابع.

على ملعب دييغو أرماندو مارادونا في الجنوب الإيطالي، صُدم جمهور نابولي بهدف بالغ الروعة من المهاجم الشاب جيف إيكاتور (18 عاما) سجله بالكعب من داخل المنطقة على طريقة ماجر (34).

سيطر نابولي على الاستحواذ، لكنه فشل في ترجمتها إلى فرص محققة في الشوط الأول.

لكن بعد الاستراحة، وخصوصا بعد نزول كيفن دي بروين بدلا من ماتيو بوليتانو المصاب، تمكن المايسترو البلجيكي القادم من مانشستر سيتي الإنكليزي من قلب الطاولة على الضيوف.

بعد هيمنة صريحة على المباراة ومن عرضية لليوناردو سبيناتسولا هبطت في منطقة الجزاء، تابعها الكاميروني أندري فرانك زامبو انغيسا برأسه من مسافة قريبة معادلا الأرقام (57).

دي بروين مهندس فوز نابولي

لعب الحارس المخضرم نيكولا ليالي دورا في صد الهجوم الكاسح لنابولي، وعاونه القائم أحيانا، لكن الدقيقة 75 حملت هدف التقدم لأصحاب الأرض.

هندس دي بروين هجمة وصلت إلى أنغيسا الذي سددها قوية ارتدت من الحارس إلى الدنماركي راسموس هويلوند الذي سجل بهدوء في الشباك هدفا ثانيا لـ"بارتينوبي".

مرة جديدة، ومنذ شباط/فبراير 2009، يعجز جنوى عن تحقيق الفوز في أرض نابولي.

في فلورنسا، سُجّلت الأهداف الثلاثة في الشوط الأول، فتقدم فيورنتينا عبر تسديدة صاروخية من مويس كين (14)، قبل أن يرد روما بهدفي الأرجنتيني ماتياس سوله (22) وبراين كريستانتي (30).

وكاد كين يضيف هدفه الشخصي الثاني له ولفريقه عندما سدد كرة قوية أخرى اصطدمت بالقائم في الدقيقة 38 بعد وقت قصير من هدف كريستانتي.

كما عاند الحظ روبرتو بيكولي في تسجيل هدف التعادل بتسديدة على الطاير ارتطمت بالعارضة في الدقيقة 74.

وما زال فيورنتينا يبحث عن فوزه الأول في الدوري هذا الموسم حيث تجمد رصيده عند 3 نقاط من ثلاث هزائم ومثلها تعادلات، في المركز السابع عشر.

... وبوليسيك يهدر ركلة جزاء

على ملعب "أليانتس ستاديوم"، انتهت القمة المنتظرة بتعادل سلبي ليسقط يوفنتوس الذي لم يذق طعم الخسارة هذا الموسم، في فخ التعادل للمباراة الخامسة تواليا في مختلف المسابقات.

في المقابل، يمر ميلان الذي فوت عليه فرصة التمسك بالصدارة بفترة رائعة من ناحية النتائج حيث لم يتعرض للخسارة في مبارياته الخمس الاخيرة وتحديدا منذ 23 آب/أغسطس الماضي (أمام كريمونيزي 1 2 في المرحلة الاولى).

وتسلح بيانكونيري على ارضه بأفضليته على منافسيه هذا العام، حيث فاز في 10 من مبارياته الـ 13 في الدوري، اي نسبة 81 في المئة من الانتصارات وهو أعلى معدل في الـ "سيري أ" عام 2025.

وهي المواجهة الاولى للثنائي اللاعب الفرنسي أدريان رابيو والمدرب ماسيميليانو أليغري ضد فريقهما السابق، وقد أدخل الأخير تغييرا وحيدا فاقحم المدافع دافيدي بارتيساغي بدلا من الإكوادوري بيرفيس استوبينيان الموقوف لحصوله على بطاقة حمراء في الفوز على نابولي 2 1 الاحد الماضي.

من ناحية يوفنتوس، كان التغيير مع الثنائي المهاجم البرتغالي فرانشيسكو كونسيساو والمدافع دانييلي روغاني بعد مباراة التعادل مع فياريال الاسباني 2 2 في الجولة الثانية من دوري أبطال أوروبا.

ولم يشهد الشوط الاول الكثير من الفرص للطرفين بسبب الاعتماد على الدفاع، فكانت اخطر الفرص ميلان للمكسيكي سانتياغو خيمينيس الذي سدد بداية كرة قوية التقطها الحارس ميكيلي دي غريغوريو (33)، قبل أن يوجه ضربة رأسية لم تجد الشباك (42).

ومع بداية الشوط الثاني، حصل ميلان على ركلة بعد خطأ على خيمينيس داخل المنطقة المحرمة بعد تمريرة من المخضرم الكرواتي لوكا مودريتش، انبرى لها الاميركي كريستيان بوليسيك وسددها خارج الخشبات الثلاث (53).

وكاد البرتغالي رافايل لياو العائد من الاصابة في مباراة الرقم 200 بقميص "روسونيري" أن يسجل هدفا رائعا بعد 5 دقائق من دخوله بدلا من خيمينيس، بعدما شاهد تقدم الحارس فسدد كرة ساقطة من منتصف الملعب مرت بمحاذاة مرمى "السيدة العجوز" (68)، قبل أن يهدر كرة من مسافة قريبة سددها بجانب القائم (73).