لاعب الهلال السعودي يحتفل على طريقة كريستيانو أمام ميسي (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:
احتفل البرازيلي ميشائيل ديلجادو لاعب الهلال السعودي بالهدف الثالث في مرمى إنتر ميامي، على طريقة كريستيانو رونالدو أمام أعين ليونيل ميسي.
وانتهى شوط المباراة الأول بين الهلال وإنتر ميامي بنتيجة 3-1.
وسجل ميتروفيتش هدف الهلال الأول وأضاف عبدالله الحمدان الثاني، وقلص لويس سواريز النتيجة لإنتر ميامي في الدقيقة 34، ليضيف ميشائيل ديلجادو الهدف الثالث للفريق السعودي في الدقيقة 44.
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