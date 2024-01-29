اخبار الرياضه

لاعب الهلال السعودي يحتفل على طريقة كريستيانو أمام ميسي (فيديو)

0 نشر
0 تبليغ

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

احتفل البرازيلي ميشائيل ديلجادو لاعب الهلال السعودي بالهدف الثالث في مرمى إنتر ميامي، على طريقة أمام أعين ليونيل .

وانتهى شوط المباراة الأول بين الهلال وإنتر ميامي بنتيجة 3-1.

وسجل ميتروفيتش هدف الهلال الأول وأضاف عبدالله الحمدان الثاني، وقلص لويس سواريز النتيجة لإنتر ميامي في الدقيقة 34، ليضيف ميشائيل ديلجادو الهدف الثالث للفريق السعودي في الدقيقة 44.

اقرأ أيضًا:

أول تعليق من فيتوريا بعد الخروج من كأس الأمم الإفريقية

منتخب مصر يودع بطولة كأس الأمم الإفريقية

الكلمات الدلائليه
كاريمان السيد

كاريمان السيد

صحفية ممارسة خريجة كلية اعلام جامعة عين شمس متخصصة في اخبار الرياضة العالمية

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا