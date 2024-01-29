لاعب الهلال السعودي يحتفل على طريقة كريستيانو أمام ميسي (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

احتفل البرازيلي ميشائيل ديلجادو لاعب الهلال السعودي بالهدف الثالث في مرمى إنتر ميامي، على طريقة كريستيانو رونالدو أمام أعين ليونيل ميسي.

وانتهى شوط المباراة الأول بين الهلال وإنتر ميامي بنتيجة 3-1.

وسجل ميتروفيتش هدف الهلال الأول وأضاف عبدالله الحمدان الثاني، وقلص لويس سواريز النتيجة لإنتر ميامي في الدقيقة 34، ليضيف ميشائيل ديلجادو الهدف الثالث للفريق السعودي في الدقيقة 44.

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