جاميرو أفضل لاعب في مباراة الرأس الأخضر وموريتانيا في كأس الأمم الأفريقية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – يوسف محمد

حصل لاعب منتخب الرأس الأخضر، جاميرو مونتيرو على جائزة أفضل لاعب، في مباراة الرأس الأخضر أمام نظيره منتخب موريتانيا، في اللقاء الذي جمع بينهما ضمن منافسات دور ال 16 ببطولة أمم أفريقيا 2023 بكوت ديفوار.

وكان منتخب الرأس الأخضر قد تمكن من تحقيق الفوز على منتخب موريتانيا، بنتيجة هدف دون مقابل، ليصعد إلى الدور المقبل من البطولة.

وبهذا الفوز تمكن منتخب الرأس الأخضر، من الصعود إلى الدور ربع النهائي من بطولة أمم أفريقيا 2023 بكوت ديفوار، ليلاقي الفائز من مباراة السنغال والكاميرون.