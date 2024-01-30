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اجتماع طارئ لاتحاد الكرة لمناقشة مصير فيتوريا بعد الإخفاق الأفريقى

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القاهرة - سامية سيد - يعقد مجلس إدارة اتحاد الكرة، اجتماعا طارئا خلال الساعات المقبلة وتحديدا عقب عودة الثلاثى جمال علام وخالد الدرندلى وحازم إمام من كوت ديفوار، لمناقشة مصير روى فيتوريا المدير الفني للمنتخب الأول، عقب الإخفاق في بطولة أمم أفريقيا والخروج المبكر من دور الـ16 على يد الكونغو.

وودع منتخب مصر بقيادة روى فيتوريا، بطولة أمم أفريقيا بعد الخسارة 8 / 7 بركلات الترجيح أمام الكونغو الديمقراطية، فى المباراة التى جرت بينهما فى ثمن النهائى.

ويحق لاتحاد الكرة فسخ التعاقد مع فيتوريا خلال فترة لا تزيد على 15 يومًا منذ توديع منتخب مصر كأس أمم أفريقيا، مقابل سداد شرط جزائي تبلغ قيمته راتب 3 أشهر للمدرب البرتغالي، وبالتالي يحق لفيتوريا حال فسخ التعاقد فى الوقت الحالي بعد خروج مصر من أمم أفريقيا بكوت ديفوار تقاضي ما يقارب 600 ألف يورو.

 

وفى حال عدم فسخ العقد مع الخواجة البرتغالى خلال مدة الـ15 يومًا، وفقًا لما ينص عليه العقد فمن حق فيتوريا الحصول على قيمة عقده كاملة إذا تمت إقالته بعد المدة المقررة.

 

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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