شكرا لقرائتكم خبر عن اجتماع طارئ لاتحاد الكرة لمناقشة مصير فيتوريا بعد الإخفاق الأفريقى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعقد مجلس إدارة اتحاد الكرة، اجتماعا طارئا خلال الساعات المقبلة وتحديدا عقب عودة الثلاثى جمال علام وخالد الدرندلى وحازم إمام من كوت ديفوار، لمناقشة مصير روى فيتوريا المدير الفني للمنتخب الأول، عقب الإخفاق في بطولة أمم أفريقيا والخروج المبكر من دور الـ16 على يد الكونغو.

وودع منتخب مصر بقيادة روى فيتوريا، بطولة أمم أفريقيا بعد الخسارة 8 / 7 بركلات الترجيح أمام الكونغو الديمقراطية، فى المباراة التى جرت بينهما فى ثمن النهائى.