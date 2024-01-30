الامارات | مانشستر يونايتد رداً على ذهاب راشفورد إلى ملهى ليلي: مسألة انضباط داخلية

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قال مانشستر يونايتد إنه تعامل مع "مسألة انضباط داخلية" متعلقة بالمهاجم ماركوس راشفورد بعد غيابه عن المران يوم الجمعة الماضي وعن الفوز 4-2 على نيوبورت كاونتي في الدور الرابع بكأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم يوم الأحد.

وكان النادي المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز قد أعلن في وقت سابق أن مهاجم إنجلترا، الذي قالت وسائل إعلام محلية إنه ذهب إلى ملاه ليلية في بلفاست في وقت سابق من الأسبوع الجاري، ليس بحالة تسمح له بالانضمام لتشكيلة المباراة.

وقال يونايتد إن راشفورد (26 عاما) "بقي في كارينجتون للتدريب بينما يستمر تعافيه".

وقال إريك تن تن هاج مدرب الفريق الليلة الماضية إن راشفورد "أبلغنا أنه مريض والبقية هي شأن داخلي".

وأضاف المدرب الهولندي "هذا شأن داخلي. وكما قلت فإننا سنقوم باللازم وسأقوم أنا باللازم."

وقال بيان يونايتد اللاحق إن راشفورد "تحمل مسؤولية أفعاله"، وانتهى الأمر.

وتوج راشفورد بلقب أفضل لاعب في يونايتد في العام الموسم الماضي. وفي الموسم الحالي أحرز أربعة أهداف وهيأ ست فرص للتهديف لزملائه في كل المنافسات حتى الآن.