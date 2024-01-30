الامارات | كوت ديفوار تعود إلى دائرة المرشحين للفوز بلقب كأس إفريقيا

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - وضعت كوت ديفوار الهزيمة المذلة أمام غينيا الاستوائية الصغيرة في دور المجموعات بكأس الأمم الإفريقية لكرة القدم خلف ظهرها وتسعى لتحقيق اللقب بعد إقصاء السنغال حاملة اللقب من دور الستة عشر أمس الاثنين.

وخسرت الدولة المضيفة 4-صفر أمام غينيا الاستوائية في مباراتها الأخيرة بدور المجموعات، مما جعلها تنتظر ثلاثة أيام قبل أن تتأكد من التأهل للأدوار الإقصائية كواحدة من أربعة منتخبات احتلت المركز الثالث.

وخلال هذا الانتظار المؤلم، أقال الاتحاد المحلي المدرب جان لويس جاسكيه (70 عاما) وعين مساعده إيميرس فاي لقيادة الفريق.

وقال المهاجم سيباستيان آلير، الذي أبعدته إصابة في الكاحل عن الملعب حتى مشاركته في الشوط الثاني أمس الاثنين، "الأيام الأخيرة كانت صعبة بالنسبة لنا".

وعادت كوت ديفوار للمباراة بعد تأخرها بهدف في الدقيقة الرابعة لتتعادل مع السنغال 1-1 قبل أن تفوز بركلات الترجيح.

وأضاف مهاجم بروسيا دورتموند "لقد فتحنا الباب ومنحنا أنفسنا فرصة. يمكننا الآن أن ننسى ما حدث في دور المجموعات".

وقال لاعب الوسط سيكو فوفانا إنه كان من الصعب رؤية رد الفعل بعد الهزيمة أمام غينيا الاستوائية.

وأضاف "كان من الصعب رؤية الناس يبكون بعد تلك الخسارة لكننا عوضنا ذلك الآن ولذلك نحن جميعا سعداء للغاية. كانت لدينا استراتيجية قائمة وجاءت التغييرات في الوقت المناسب".

وقال عن المدرب فاي، الذي لا يملك أي خبرة سابقة كمدرب لفريق كبير، "المدرب الجديد عمل بشكل جيد للغاية".

واستبعد فاي لاعب الوسط المؤثر فرانك كيسي لكن دفع به ضمن عدة تغييرات مهمة في آخر 20 دقيقة مما سمح لكوت ديفوار بالعودة للمباراة والتعادل في الدقيقة 86.