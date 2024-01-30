شكرا لقرائتكم خبر عن تأكيداً لليوم السابع.. مودرن فيوتشر يعلن ضم عمر وائل لاعب بيلينينسش البرتغالي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن مودرن فيوتشر عن ضم الجناح عمر وائل المحترف المصري بعد عودته من البرتغال بالرغم من وجود مفاوضات مع العديد من الأندية المصرية، في إطار خطة النادي، لدعم الفريق بأفضل العناصر وضم العديد من مواهب الكرة المصرية من أجل المنافسة على المستوى المحلي والأفريقي.

كان الخليج 365 سبق وأشار فى وقت سابق تعاقد مودرن فيوتشر مع اللاعب عمر وائل لاعب بيلينينسش البرتغالي، وذلك بعد منافسة قوية على اللاعب مع الأهلي والزمالك.

ويعد عمر وائل من مواليد 2005، بدأ مشواره في نادي وادي دجلة ثم انتقل للاحتراف في البرتغال ولعب للعديد من المنتخبات الوطنية وأحد المواهب الكبيرة في الكرة المصرية.

واتفق مسؤولو مودرن فيوتشر مع الجهاز الفني الجديد للفريق بقيادة حسام حسن، على وضع خطة للنزول بمعدل أعمار الفريق، ومنح الفرصة للشباب، وذلك لبناء فريق قوي قادر على المنافسة على البطولات.

وكان مودرن فيوتشر قد استهل الميركاتو الشتوي بضم ثلاثة لاعبين من شباب الأهلي ضمن صفقة انتقال عمر كمال عبد الواحد إلى القلعة الحمراء وهم، عبد الرحمن رشدان، أحمد كباكا ومحمد زعلوك

وفتح الجهاز الفني للفريق الأول لمودرن فيوتشر بقيادة حسام حسن، صفحة جديدة مع جميع اللاعبين، سواء الأساسيين أو نجوم الدكة، وذلك للحصول على الفرصة والمشاركة في المباريات خلال الفترة المقبلة.

وأكد حسام حسن في اجتماعه الأول مع لاعبي الفريق، أن جميع اللاعبين لديهم فرصة متساوية في المشاركة، وعلى كل لاعب أن يبذل الجهد ليحجز مكاناً في التشكيل الأساسي للفريق.

وكان مجلس إدارة نادي مودرن فيوتشر برئاسة وليد دعبس و طوسون دعبس قد قرر تعيين حسام حسن مديراً فنياً للفريق الأول لكرة القدم بالنادي وإبراهيم حسن مديراً للكرة.