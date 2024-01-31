موعد قمة ليفربول وتشيلسي في الدوري الإنجليزي اليوم.. والقناة الناقلة.. والتشكيل المتوقع

الشارقة - اميمة ياسر - يستضيف ليفربول، نظيره تشيلسي، في العاشرة والربع مساء اليوم الأربعاء، على ملعب آنفيلد، في إطار منافسات الجولة الثانية والعشرين من الدوري الإنجليزي، موسم 2023 – 2024.

ويدخل الليفرر لقاء اليوم وهو في صدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم برصيد 48 نقطة، فيما يأتي تشيلسي في الترتيب التاسع بـ31 نقطة.

ومن المنتظر ان يغيب عن مواجهة اليوم، نجمنا المصري محمد صلاح بعدما أكد المدير الفني لنادي ليفربول، يورجن كلوب، أن محمد صلاح، قائد منتخب مصر، سوف يغيب عن ليفربول خلال مواجهتي تشيلسي وآرسنال في الدوري الإنجليزي.

ويأتي تشكيل ليفربول المتوقع لمواجهة تشيلسي كالتالي:

حراسة المرمى: أليسون بيكر.

خط الدفاع: ترينت ألكسندر أرنولد، كوناتي، فيرجيل فان دايك، آندي روبرتسون.

خط الوسط: ماك أليستر، جرافنبرخ، كورتيس جونز.

خط الهجوم: ديوجو جوتا، داروين نونيز، لويس دياز

فيما يحل تشكيل تشيلسي المتوقع كالاتي:

حراسة المرمى: دوردي بيتروفيتش.

خط الدفاع: أكسيل ديساسي - تياجو سيلفا - بينوا بادياشيلي - بن تشيلويل.

خط الوسط: مويسيس كاسيدو - إنزو فيرنانديز - كونور كالاجر.

خط الهجوم: كول بالمر - نوني مادويكي - رحيم سترلينج.

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وتنقل مباراة ليفربول ضد تشيلسي في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم عبر قناة bein sports premium.