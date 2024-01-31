محمد صلاح يؤدي التدريبات الفردية في الملعب (صورة)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

نشر محمد صلاح قائد منتخب مصر ولاعب ليفربول الإنجليزي، صورته من ملعب النادي خلال تأدية التدريبات الفردية، عبر خاصية "القصص القصيرة" على حسابه الرسمي على موقع "إنستجرام".

وأعاد الحساب الرسمي لموقع ليفربول الإنجليزي على موقع "إكس" نشر هذه الصورة، وكتب: "الملك يستمر في عمليات الاستشفاء".

ويواجه ليفربول نظيره تشيلسي، في العاشرة والربع مساء اليوم، ضمن منافسات الجولة 22 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وأصيب محمد صلاح خلال المشاركة مع منتخب مصر في بطولة كأس الأمم الإفريقية بكوت ديفوار، بالتحديد خلال مباراة غانا بالجولة الثانية من دور المجموعات.

https://www.instagram.com/stories/mosalah/

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