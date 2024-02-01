شكرا لقرائتكم خبر عن حسين لبيب يشكر أعضاء مجلس الزمالك ولجنة الاستثمار والتمويل: هدفنا إسعاد جماهيرنا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجه حسين لبيب، رئيس مجلس إدارة نادى الزمالك، الشكر لأعضاء مجلس الإدارة، بعد الجهود التى بُذلت فى منذ توليهم المسئولية، من أجل رفع عقوبة إيقاف القيد، وإبرام العديد من الصفقات لتدعيم الفريق.

وكتب لبيب عبر صفحته الرسمية على فيس بوك: "الزمالك أولا.. الحمد لله رب العالمين.. الشكر واجب.. ألف شكر لكل زملائي أعضاء مجلس الإدارة لما قاموا به من مجهود خرافي وخارق وتركوا جميعا أعمالهم وأسرهم وأخلصوا لإسعاد جماهيرنا العظيمة".

وأضاف لبيب: "أشكر لجنة الاستثمار والتمويل لما قدموه من مجهودات وتفانوا في حب نادينا العظيم، ومصممين على عدم ذكر أسمائهم، وعن قريب كما وعدتكم سوف أظهر لإيضاح الصورة الكاملة.. هدفنا الأول إسعاد جماهيرنا العظيمة الوفية.. عاش نادي الزمالك أكبر قلعة رياضية في مصر".



حسين لبيب

وقرر مسئولو نادى الزمالك تأجيل المؤتمر الصحفى الذى كان من المقرر عقده فى السابعة مساء غد الخميس، للإعلان عن الجهاز الفنى الجديد، ليوم الاثنين المقبل بسبب بعض الأمور التنظيمية.