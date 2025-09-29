شكرا لقرائتكم خبر مجموعة روشن تعلن فتح باب التسجيل في «روشن هاكاثون 2025 » ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلنت «مجموعة روشن»، إحدى شركات صندوق الاستثمارات العامة، فتح باب التسجيل في «روشن هاكاثون 2025» في نسخته الثالثة.

ويتوسع الهاكاثون هذا العام ليضم 5 مسارات رئيسة وهي الذكاء الاصطناعي والأتمتة، والبنية التحتية الذكية وإنترنت الأشياء (IoT) والاستدامة، وأسلوب الحياة الرقمي وتجربة السكان، والحلول الرقمية المفتوحة، وضمان للشركات الناشئة.

ويفتح «روشن هاكاثون» أبواب التسجيل للمشاركين في أكبر مسابقة في الشرق الأوسط في مجال تكنولوجيا العقارات، إذ يوفر فرصة الفوز بجوائز تصل قيمتها الإجمالية إلى 1.3 مليون ريال سعودي.

ومن المتوقع مشاركة آلاف المتسابقين هذا العام للتنافس على 100 مقعد في الفعالية الرئيسة للهاكاثون المقرر إقامتها في نوفمبر المقبل.

وينظم روشن هاكاثون 2025 بالتعاون مع أكاديمية طويق والكراج، بدعم من جهات وقطاعات حكومية بارزة وشركاء محليين وعالميين، من بينهم الهيئة العامة للعقار والاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة والدرونز، ومنشآت، وكود وMicrosoft وجوجل كلاود وغيرهم من الشركاء.

وسيتولى الشركاء تمكين المشاركين من المبتكرين والمهتمين بالتقنية وكذلك الطلاب ورواد الأعمال والمهنيون، من خلال توفير الإرشاد والفرص لتجربة حلولهم وتطوير نماذج أولية قابلة للتطبيق مع إمكانية تبنيها من قبل مجموعة روشن.

ويهدف الهاكاثون إلى دعم جهود المملكة في ترسيخ مكانتها الرائدة في مجال التقنية الرقمية والذكاء الاصطناعي تماشيا مع مستهدفات رؤية المملكة 2030، وذلك من خلال تعزيز القدرات الرقمية وتمكين الشركات الناشئة الواعدة من النمو لتصبح من بين أبرز اللاعبين على المستويين المحلي والعالمي.

ويأتي روشن هاكاثون 2025 هذا العام استكمالا للنجاح الكبير الذي تحقق في النسختين السابقتين، إذ شهد أكثر من 2000 مشاركة، وقدمت جوائز بقيمة 2.5 مليون ريال سعودي للفرق الفائزة.

يشار إلى أن التسجيل لهذا العام متاح الآن عبر (روشن هاكاثون) ويستمر حتى يوم السبت الموافق 18 أكتوبر 2025.

ويتعين على الفرق التي ترغب في المشاركة أن تتكون من 2 إلى 5 أعضاء يقيمون في المملكة العربية السعودية، وأن لا تقل أعمارهم عن 18 عاما، مع إتقان اللغة الإنجليزية، ويسمح لكل فريق بالمشاركة بفكرة مبتكرة واحدة فقط.

ويتيح روشن هاكاثون للفرق المشاركة والفائزة إلى جانب الجوائز المالية المميزة، فرصا استثنائية لاكتساب خبرات عملية من خلال برامج وورش عمل متخصصة، إضافة إلى فتح آفاق التواصل مع خبراء الصناعة والوصول إلى موارد تقنية متقدمة، بما يهيئ بيئة ملائمة لتحويل أفكارهم إلى مشاريع قابلة للنمو والتطوير.