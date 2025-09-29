شكرا لقرائتكم خبر هيئة الطيران المدني تقيم حفل استقبال خلال مشاركتها في أعمال الدورة الـ42 لـ«الإيكاو» ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أقامت الهيئة العامة للطيران المدني حفل استقبال على هامش مشاركتها في أعمال الدورة الـ42 للجمعية العمومية لمنظمة الطيران المدني الدولي «الإيكاو» المنعقدة خلال الفترة من 23 سبتمبر إلى 3 أكتوبر بمدينة مونتريال في كندا، بحضور وزير النقل والخدمات اللوجستية رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني المهندس صالح بن ناصر الجاسر، ورئيس الهيئة الأستاذ عبدالعزيز بن عبدالله الدعيلج، وعدد من ممثلي قطاع الطيران والدبلوماسيين وممثلي الدول الأعضاء في المنظمة.

ونظم بهذه المناسبة معرض للتعريف بالجهات المشاركة إلى جانب الهيئة ومنها: الهيئة العليا لاستضافة كأس العالم، والهيئة العامة للترفيه، والهيئة العامة لمحافظة العلا، والبحر الأحمر الدولية، والصندوق السعودي للتنمية، وشركة مطارات القابضة، ومجموعة السعودية، وطيران الرياض، ومطار الملك سلمان الدولي، والذي تخلله تقديم نماذج من الحرف اليدوية كالنسيج، وصناعة الجلود، إضافة إلى تقديم ألوان من الفلكلور الشعبي الذي تشتهر به محافظات ومناطق المملكة.

كما شاهد الحضور فيلما وثائقيا يحكي بداية انطلاق الطيران المدني وتطوره، حتى أصبح يملك أسطولا من الطائرات يضاهي دول العالم، إضافة للنهضة السعودية التي تعيشها المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، والأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، مما مكن المملكة أن تكون في مقدمة دول العالم الناهضة تنمويا وصناعيا واقتصاديا.