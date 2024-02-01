رسميًا.. يوفنتوس يعلن التعاقد مع نجم ساوثهامبتون الإنجليزي

أعلن نادي يوفنتوس الإيطالي، رسميًا عن التعاقد مع كارلوس ألكاراز، لاعب فريق ساوثهامبتون، خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

تألق لاعب خط الوسط الأرجنتيني البالغ من العمر 21 عامًا خلال الأشهر الـ 12 الماضية مع الفريق الإنجليزي.

وبحسب الموقع الرسمي للنادي، تعاقد يوفنتوس مع ألكاراز من ساوثامبتون على سبيل الإعارة بقيمة 3.7 مليون يورو مع 1.9 مليون يورو كإضافات، بالإضافة إلى 200 ألف يورو كتكاليف إضافية.

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تم أيضًا تضمين خيار شراء بقيمة 49.5 مليون يورو، يُدفع على مدار ثلاث سنوات مالية، مع تضمين الإضافات أيضًا.

تشير التقارير أيضًا إلى أن رسوم الإعارة تعتمد على مقدار ما يلعبه اللاعب البالغ من العمر 21 عامًا؛ كلما زاد عدد مشاركاته، كلما قل المبلغ الذي سيدفعه البيانكونيري.

وسيمثل وصول الكاراز دفعة قوية لخط وسط يوفنتوس بقيادة ماسيميليانو أليجري، والذي تم استنفاده هذا الموسم بعد مشاكل بول بوجبا ونيكولو فاجيولي، وكلاهما غير متاح في المستقبل القريب بسبب الإيقاف لداعي المنشطات والمراهنات.

يذكر أن ألكاراز سجل ثمانية أهداف وقدم خمس تمريرات حاسمة في إجمالي 47 مباراة، مما جذب انتباه البيانكونيري والأندية الأخرى في جميع أنحاء أوروبا.