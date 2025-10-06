إطلاق نار في سيدني يسفر عن سقوط 20 جريحاً

ابوظبي - سيف اليزيد - أطلق رجل النار في شارع مكتظّ في سيدني الأحد قبل أن يتمّ توقيفه، بحسب ما أعلنت الشرطة الأسترالية التي أبلغت عن سقوط عشرين جريحاً في الحادثة.

وأعلنت الشرطة أن المشتبه به "كان يطلق النار على السيارات العابرة بلا أيّ تمييز، بما في ذلك مركبات الشرطة".

وقال ستيفين باري من شرطة نيو ساوث ويلز "كان هناك ما بين 50 و100 طلقة نارية".

وبعد ساعتين، أوقفت الشرطة رجلاً ستينياً يشتبه في أنه مطلق النار في إحدى الشقق. وهو نقل إلى المستشفى لمعالجته من إصابات تلقّاها أثناء عملية توقيفه.

وتعدّ عمليات إطلاق النار كهذه نادرة من نوعها في أستراليا.

ومنذ حادثة من هذا النوع سنة 1996 في تسمانيا أسفرت عن سقوط 35 قتيلا، تحظر الأسلحة الآلية وشبه الآلية في أستراليا.