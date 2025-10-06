مشاهدات من الخرطوم .. الارتكازات ليلية فقط والغرباء عن سكان الحي في كل مكان

سيارتي نسينا بابها مفتوحا للصباح في الشارع وبها مقتيات مهمة ولم ينقص شيء

■ البعوض بشهادة الكل انخفض ل 10% مقارنة بشهر

■ بيتنا مع صديقي كدكو في الحماداب مشغل لينا مكيف نسمة في الحوش للصباح

■ انخفاض كبير للاصابة بالضنك والملاريا

■ لم نشاهد أجانب بتاتا

■ الشرطة بكثافة في قلب الخرطوم

■ رجال المرور انشط النظاميين

■ كثير من بيوت الأحياء الراقية يسكنها غرباء عن اهل الحي

■ الكهرباء مستقرة أفضل من الولايات ولا توجد برمجة بالخرطوم والمياه موجودة والبقية ستدخلها قريبا

■ حي الشجرة الأكثر حيوية في الخرطوم ؛ أمن اسواق مواصلات مدارس خاصة وحكومية بيوت مفروشة للايجار ، مطاعم منتشرة محلات الأساس فتحت طلمبات الوقود الخ…

■ كثير من العسكريين استوطنوا باسرهم في الحي

■ لكن اللاماب عمارتها تضررت بشدة

■ ستات الشاي حنى الخامسة فقط

■ جبرة تحتاج نفرة من سكانها للعودة الجماعية

■ صابرين اللفة والمركزي نبض السودان الهادر

■ شرق النيل هادت للحياة بقوة

■ ربع مشاريع السودان فتحت في امدرمان شارع الوادي ، وشارع النص يتحرك للأمام

■ الرش الصحي متواصل يدخل البيوت حتى

■ دكاكين حلاوة المولد بحوش الخايفة لا زالت تعمل

■ عودة كبيرة لسكان صالحة وشرق النيل وسوبا وأمبدة والكلاكلات

■ كل شيء متوفر وبأسعار ارخص من الولايات

■ عدد ضخم من السيارات الفارهة كأنه لا توجد حرب بالسودان

■ 8م شاهدت المواصلات تعمل من العربي ومن كبري الحديد

■ الارتكازات ليلية فقط والغرباء عن سكان الحي في كل مكان

■ قلة جدا من المتسولين من قبائل غرب افريقيا

■ لم يندم العائدون من الايواءات والمستأجرون في الولايات

■ ايجارات أمدرمان في ارتفاع ، والشجرة الاكثر اقبالا في الخرطوم

■ التكايا يخبو بريقها رغم وجود الحوجة لها

■ المساجد ممتلئة والدروس الخطب

■ الصيدليات متوفرة بالأدوية خاصة السكري والملاريا و الضنك

■ مدارس حكومية وخاصة ورياض الاطفال وترحيل الطلاب و..

■ ارتفاع عدد السائلين بالمساجد من كل السحنات

■ فرص العمل قليلة لكن المشروعات الصغيرة ستنجح

■ حملات نظافة كبيرة بقلب الخرطوم

■ استطاع ابني جمع مخلفات حرب رصاص حي و.. في نصف ساعة، ولم نشاهد دانات غير متفجرة

■ غابة الخرطوم أبيدت بالقطع الجائر

■ مساجين يعملون بالنظافة

■ المنطقة الصناعية الخرطوم بدات

■ أسعار أسواق الكهربائيات غير المقننة في ارتفاع شديد

■ الموتر ممنوع حتى النظاميون في معاناة

■ لم أشاهد كلابا ، والقطط قليلة

■ لم يصادفني فار بالبيوت المهجورة!

■ لا زالت بعض المناطق قليلة السكانوتشهد تفلتات امنية

■ خالتي وبناتها سرقت موبايلاتهم قبل الفجر بامدرمان القديمة حرامية البيوت

■ الساعة 10م منور ابن خالتي جتب لينا فول وعيش و….

■ ابن خالتي محمد قاسم يرقد بي المشتركة ( ضنك وملاريا ) شفاه الله

■ زوجنا بنت عمي والعرس في صالة بي بهارجها كمان

■ صراعات ظاهرة داخل مساجد كثيرة

■ حملات الخلية المشتركة كبيرة والشرطة العسكرية تتشدد مع مخالفات النظاميين

محمد هاشم الحكيم