مشاهدات من الخرطوم .. الارتكازات ليلية فقط والغرباء عن سكان الحي في كل مكان

سيارتي نسينا بابها مفتوحا للصباح في الشارع وبها مقتيات مهمة ولم ينقص شيء
■ البعوض بشهادة الكل انخفض ل 10% مقارنة بشهر
■ بيتنا مع صديقي كدكو في الحماداب مشغل لينا مكيف نسمة في الحوش للصباح
■ انخفاض كبير للاصابة بالضنك والملاريا
■ لم نشاهد أجانب بتاتا
■ الشرطة بكثافة في قلب الخرطوم
■ رجال المرور انشط النظاميين
■ كثير من بيوت الأحياء الراقية يسكنها غرباء عن اهل الحي
■ الكهرباء مستقرة أفضل من الولايات ولا توجد برمجة بالخرطوم والمياه موجودة والبقية ستدخلها قريبا
■ حي الشجرة الأكثر حيوية في الخرطوم ؛ أمن اسواق مواصلات مدارس خاصة وحكومية بيوت مفروشة للايجار ، مطاعم منتشرة محلات الأساس فتحت طلمبات الوقود الخ…
■ كثير من العسكريين استوطنوا باسرهم في الحي
■ لكن اللاماب عمارتها تضررت بشدة
■ ستات الشاي حنى الخامسة فقط
■ جبرة تحتاج نفرة من سكانها للعودة الجماعية
■ صابرين اللفة والمركزي نبض السودان الهادر
■ شرق النيل هادت للحياة بقوة
■ ربع مشاريع السودان فتحت في امدرمان شارع الوادي ، وشارع النص يتحرك للأمام
■ الرش الصحي متواصل يدخل البيوت حتى
■ دكاكين حلاوة المولد بحوش الخايفة لا زالت تعمل
■ عودة كبيرة لسكان صالحة وشرق النيل وسوبا وأمبدة والكلاكلات
■ كل شيء متوفر وبأسعار ارخص من الولايات
■ عدد ضخم من السيارات الفارهة كأنه لا توجد حرب بالسودان
■ 8م شاهدت المواصلات تعمل من العربي ومن كبري الحديد
■ الارتكازات ليلية فقط والغرباء عن سكان الحي في كل مكان
■ قلة جدا من المتسولين من قبائل غرب افريقيا
■ لم يندم العائدون من الايواءات والمستأجرون في الولايات
■ ايجارات أمدرمان في ارتفاع ، والشجرة الاكثر اقبالا في الخرطوم
■ التكايا يخبو بريقها رغم وجود الحوجة لها
■ المساجد ممتلئة والدروس الخطب
■ الصيدليات متوفرة بالأدوية خاصة السكري والملاريا و الضنك
■ مدارس حكومية وخاصة ورياض الاطفال وترحيل الطلاب و..
■ ارتفاع عدد السائلين بالمساجد من كل السحنات
■ فرص العمل قليلة لكن المشروعات الصغيرة ستنجح
■ حملات نظافة كبيرة بقلب الخرطوم
■ استطاع ابني جمع مخلفات حرب رصاص حي و.. في نصف ساعة، ولم نشاهد دانات غير متفجرة
■ غابة الخرطوم أبيدت بالقطع الجائر
■ مساجين يعملون بالنظافة
■ المنطقة الصناعية الخرطوم بدات
■ أسعار أسواق الكهربائيات غير المقننة في ارتفاع شديد
■ الموتر ممنوع حتى النظاميون في معاناة
■ لم أشاهد كلابا ، والقطط قليلة
■ لم يصادفني فار بالبيوت المهجورة!
■ لا زالت بعض المناطق قليلة السكانوتشهد تفلتات امنية
■ خالتي وبناتها سرقت موبايلاتهم قبل الفجر بامدرمان القديمة حرامية البيوت
■ الساعة 10م منور ابن خالتي جتب لينا فول وعيش و….
■ ابن خالتي محمد قاسم يرقد بي المشتركة ( ضنك وملاريا ) شفاه الله
■ زوجنا بنت عمي والعرس في صالة بي بهارجها كمان
■ صراعات ظاهرة داخل مساجد كثيرة
■ حملات الخلية المشتركة كبيرة والشرطة العسكرية تتشدد مع مخالفات النظاميين
■ اتخذنا قرارنا معرض #عسل_الحكيم بالخرطوم قريبا ان شاء الله
#ساقدم_مقترحات استثمارية مربحة جدا
في المنشور القادم باذن الله
