في تمويل مناشط وندوات وملتقيات الأحزاب والجماعات السياسية.. ما الفرق بين العمالة والارتزاق؟

■ لأخي في الله وصديقي في دروب الحياة الدكتور كمال أحمد يوسف فقه تفريقي بين العمالة والارتزاق!

■ يحكي تجربته الشخصية مع اثنين من الأجانب، أحدهما فرنسي والآخر بريطاني.. كان كيمو يعمل معهما في البحث والترجمة لإكمال بحثين لنيل درجتي الدكتوراه.. كمال يقول إنه كان يرتزق من بحث يده وترجمة معرفته وعلمه، وكان يرى في المقابل المادي لهذا الجهد ارتزاقًا لا تشوبه شائبة.

■ عندما أنهى (الخواجيان) رسالتي الدكتوراه، طلب أحدهما من صديقي كمال أن يواصل معه البحث في ميدان جديد.. لاحظ كيمو أن استمارة الاستبيان تحوي استنطاقًا ذا طبيعة استخباراتية مع زيادة مضاعفة في المقابل الدولاري.

■ صديقنا كمال قال إنه توقف عن تقديم خدماته للخواجة؛ لأنه، كما قال، وجد نفسه في مفترق طريق.. أحدهما يقود إلى العمالة!

■ بروموديشن دشنت ورشة جديدة للتشاور السياسي في بورتسودان.. كل الخدمات مدفوعة القيمة.. مهمة المشاركين تقديم محتوى سيكون تحت خدمة المنظمة والاتحاد الأوروبي.

■ نحن نعيش زمان القيمة المضافة والأرباح بعيدة المدى من كل عصف ذهني.. المحزن أن كل أحزابنا من أقصى اليمين إلى أقصى اليسار أكلت وتأكل من مال المنظمات والاتحاد الأوروبي!

■ أفيدونا يرحمكم الله.. هل ما تقومون به لصالح بروموديشن يقع في دائرة العمالة أم الارتزاق؟

الكاتب/ عبدالماجد عبدالحميد