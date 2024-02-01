شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يُسلم تقرير فيتوريا عن إخفاق المنتخب فى أمم أفريقيا لوزارة الرياضة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يُسلم اتحاد الكرة نسخة من تقرير البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر، خلال الساعات المقبلة لوزارة الرياضة عن الفشل في التاهل من دور الـ16 بكأس الأمم الأفريقية، عقب الخروج أمام الكونغو من ثمن النهائى وعدم تحقيق أي انتصار في المواجهات الأربعة التي خاضها الفراعنة.

وتعادل منتخب مصر في الأربع مباريات ضد كلًا من، موزمبيق (2-2)، وغانا (2-2)، والرأس الأخضر (2-2)، وأخيرًا في دور الـ 16 أمام منتخب اللكونغو الديمقراطية (1-1) والهزيمة بركلات الترجيح.

لعب منتخب مصر تحت قيادة البرتغالي روي فيتوريا 18 مباراة، من بينهما 4 مباريات في بطولة كأس الأمم الإفريقية؛ تعادل بها جميعًا، ومباراتين في التصفيات الإفريقية المؤهلة لبطولة كأس العالم 2026، فاز بها على جيبوتي، وسيراليون، بينما خاض 8 مباريات ودية أمام النيجر، وليبيريا، وبلجيكا، وجنوب السودان، وزامبيا، وتونس، والجزائر، وتنزانيا.

في الـ 18 مباراة مع منتخب مصر، حقق فيتوريا الفوز في 12 لقاء وخسر في مباراة أمام المنتخب التونسي خلال ودية، بينما تعادل في 5 مناسبات، أربعة منها بكأس الأمم الإفريقية.

وتعتبر هذه هي النسخة الأسوأ لمنتخب مصر في بطولة كأس أمم إفريقيا، حيث تعد هذه هي المرة الأولى التي يودع منها الفراعنة بدون تحقيق أي فوز، وتعد كذلك هذه هي المرة الأولى أيضًا التي يحقق فيها منتخبنا الوطني 3 نقاط في دور المجموعات من ثلاث تعادلات.