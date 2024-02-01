المصري يفوز على بيراميدز ويتأهل لنصف نهائي كأس الرابطة المصرية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

انتهت مباراة المصري وبيراميدز،التي أقيمت اليوم الخميس ضمن مباريات دور ربع النهائي بكأس الرابطة المصرية.

وفاز المصري على نظيره بيراميدز بنتيجة 3-1.

سجل هدف المصري الأول، ميدو جابر في الدقيقة 27.

سجل هدف المصري الثاني، صلاح محسن في الدقيقة 75.

سجل هدف المصري الثالث، كريم العراقي في الدقيقة 85.

سجل هدف بيراميدز، محمود جاد "هدف ذاتي" في الدقيقة 91.

وبهذا الفوز، يتأهل المصري إلى دور نصف النهائي لكأس الرابطة المصرية.

اقرأ أيضًا:

مصدر يكشف موعد عودة الشناوي.. واقتراب تأهيله في هذه الدولة

أبو جبل يكشف سبب لعبه لضربة الجزاء وحقيقة مفاوضات الأهلي