الامارات | اليابان يتسلح برقم تاريخي أمام إيران في أقوى مباريات ربع نهائي آسيا

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يلتقي منتخبا إيران واليابان غدا السبت على ملعب (المدينة التعليمية) في أقوى مواجهات دور الثمانية ببطولة كأس أمم آسيا لكرة القدم 2023 التي تقام في قطر وتستمر حتى يوم 10 فبراير الجاري.

وتعتبر مباراة إيران واليابان إحدى المواجهات الكلاسيكية البارزة في البطولة القارية، لاسيما وأنها تقام بين منتخبين سبق أن فازا باللقب 7 مرات، بواقع 4 مرات للمنتخب الياباني، الأكثر تتويجا بالكأس الآسيوية، مقابل 3 ألقاب لنظيره الإيراني.

وبدأ المنتخب الياباني مشواره في المجموعة الرابعة، حيث حل وصيفا برصيد 6 نقاط بعد الفوز على فيتنام 2 / 4 ثم تلقى خسارة صادمة أمام العراق بنتيجة 2 / 1، قبل أن يحسم تأهله للدور الثاني بالفوز على إندونيسيا بنتيجة 1 / 3 في ختام لقاءاته بمرحلة المجموعات، ثم اجتاز منتخب البحرين بنفس النتيجة في دور الـ16.

أما منتخب إيران، فقد تصدر المجموعة الثالثة بالدور الأول، محققا العلامة الكاملة برصيد 9 نقاط، عقب تحقيقه 3 انتصارات، حيث فاز 4 / 1 على فلسطين، ثم تغلب 1 / صفر على هونج كونج، واختتم لقاءاته في مرحلة المجموعات بالفوز 2 / 1 على الإمارات.

لكن المنتخب الإيراني واجه صعوبة بالغة في تخطي سوريا بدور الـ16، حيث تعادل معها بنتيجة 1 / 1 في الوقتين الأصلي والإضافي قبل أن يحسم تأهله بالفوز 5 / 4 بركلات الترجيح.

ويعتمد أمير قلعة نويي، المدير الفني لمنتخب إيران، على عدد من العناصر البارزة مثل حارس المرمى المخضرم علي رضا بيرانفاند وظهيري الجنب إحسان حاج صافي ورامين رضائين والجناح الأيسر مهدي قائدي والمهاجم سردار أزمون.

لكن المنتخب الإيراني سيفتقد ورقة رابحة للغاية بغياب نجمه وهدافه مهدي طارمي، الذي سجل 3 أهداف في النسخة الحالية لكأس آسيا إثر حصوله على البطاقة الحمراء في مباراة سوريا.

أما هاجيمي مورياسو، المدير الفني لمنتخب اليابان، فلديه عناصر مميزة للغاية على المستوى الهجومي مثل تاكومي مينامينو وكايتو ناكامورا وتاكوما أسانو وتاكيفوسا كوبو وأياسي أويدا، الذي سجل 4 أهداف في النسخة الحالية من البطولة، بالإضافة إلى صخرة خط الوسط واتارو إيندو، لاعب ليفربول الإنجليزي.

وقبل هذه القمة المرتقبة في العاصمة القطرية الدوحة، فإن منتخب اليابان يتسلح برقم تاريخي يمثل عقدة أزلية لنظيره الإيراني طوال المواجهات المباشرة بينهما في كأس الأمم الآسيوية.

التقى الفريقان 4 مرات في المسابقة، حقق المنتخب الياباني فوزين بينما انتهت مباراتين بالتعادل وعجزت إيران عن تحقيق أي انتصار.