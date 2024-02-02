فانتازي.. أفضل 5 لاعبين للجولة 23 من الدوري الإنجليزي الممتاز

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

يرشح كشافة فانتازي الدوري الإنجليزي أفضل 5 لاعبين للجولة 23، يمكنهم التألق وتحقيق الكثير من النقاط، قبل الموعد النهائي للانتقالات غدا السبت الساعة 1 ظهرا بتوقيت مصر.

لويس دياز (ليفربول) 7.4 مليون جنيه إسترليني

يريد الجناح الكولومبي أن يعيد ما فعله في آخر مباراة ضد أرسنال، حيث سجل دياز الهدف الثاني للريدز في فوزه 2-0 في الدور الثالث لكأس الاتحاد الإنجليزي على ملعب الإمارات مطلع الشهر الماضي.

واستمر الجناح في التألق أثناء غياب محمد صلاح، وسجل هدف وقدم تمريرة حاسمة على أرضه أمام تشيلسي في الأسبوع 22.

أنتوني جوردون (نيوكاسل) 6.1 مليون جنيه إسترليني

يحتل أنتوني جوردون المركز الخامس في قائمة لاعبي خط الوسط الأكثر تحقيقا للنقاط، حيث حقق 105 نقطة حتى الآن في الدوري الإنجليزي، وتجاوز رقمه القياسي السابق في فانتازي "100 نقطة" عندما كان لاعبا في إيفرتون.

ومستواه في سانت جيمس بارك، على وجه الخصوص، يرفع من إمكانية مساهمته في الأهداف عندما يلاقي لوتون تاون في الجولة 23.

وعلى أرضه هذا الموسم، سجل جوردون ستة أهداف وقدم خمس تمريرات حاسمة وحقق 76 نقطة خلال 11 مباراة.

كريستوفر نكونكو (تشيلسي) 7.4 مليون جنيه إسترليني

سارع المهاجم الفرنسي إلى إحداث تأثير فور عودته إلى الملاعب ضد ليفربول في الأسبوع 22 من الدوري الإنجليزي، حيث سجل هدفا بعد مشاركته كبديل في الخسارة من الريدز بنتيجة 4-1.

وكان هذا هو هدفه الثاني خلال أربع مباريات شارك فيها منذ ظهوره الأول مع البلوز في الجولة 18 أمام ولفرهامبتون.

كريستيان روميرو (توتنهام) 4.9 مليون جنيه إسترليني

من المتوقع أن يحافظ قلب الدفاع الأرجنتيني على نظافة شباكه عندما يلاقي إيفرتون في الجولة 23 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وعلى الجانب الآخر، فشل إيفرتون في التسجيل خلال آخر 3 مباريات بالدوري الإنجليزي.

أندرياس بيريرا (فولهام) 5.3 مليون جنيه إسترليني

يأمل لاعب خط الوسط البرازيلي في إنهاء سلسلة من ستة إخفاقات متتالية عندما يواجه بيرنلي في الأسبوع 23.

على الرغم من إخفاقاته الأخيرة، كان بيريرا أحد اللاعبين البارزين لفريقه خلال تلك الفترة، حيث تم تصنيف تسديداته البالغة 12 وثماني تمريرات مفتاحية بين أفضل اللاعبين.